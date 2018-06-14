Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Календарь/Результаты Участники Стадионы
14.06.2018 20:22
Рубрика: Спорт

Денис Черышев признан лучшим игроком матча открытия ЧМ-2018

Текст: Илья Соболев

Полузащитник сборной России Денис Черышев признан лучшим игроком матча открытия чемпионата мира.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Как фан-зона болеет за Россию на ЧМ-2018

Во встрече с командой Саудовской Аравии, завершившейся победой россиян со счетом 5:0, хавбек оформил дубль. На 43-й минуте Черышев забил второй матч хозяев поля, а уже в добавленное время прекрасным ударом внешней стороны стороны стопы стал автором четвертого мяча нашей сборной.

Отметим, что Денис начал матч на скамейке запасных. На поле он появился на 24-й минуте встречи, заменив получившего травму Алана Дзагоева. Голы, забиты в ворота Саудовской Аравии стали для Черышева первым и вторым в футболке национальной команды.

Новости чемпионата
Роберто Карлос: Мне очень понравилась сборная России 21:44
В России стартовал чемпионат мира по футболу 21:27
Отели в городах проведения ЧМ загружены почти полностью 21:10
Как мексиканцы и бразильцы болели в Ростове за Россию 20:45
В Гидрометцентре рассказали о погоде во время пятничных матчей ЧМ-2018 20:27