Денис Черышев признан лучшим игроком матча открытия ЧМ-2018
Полузащитник сборной России Денис Черышев признан лучшим игроком матча открытия чемпионата мира.
Во встрече с командой Саудовской Аравии, завершившейся победой россиян со счетом 5:0, хавбек оформил дубль. На 43-й минуте Черышев забил второй матч хозяев поля, а уже в добавленное время прекрасным ударом внешней стороны стороны стопы стал автором четвертого мяча нашей сборной.
Отметим, что Денис начал матч на скамейке запасных. На поле он появился на 24-й минуте встречи, заменив получившего травму Алана Дзагоева. Голы, забиты в ворота Саудовской Аравии стали для Черышева первым и вторым в футболке национальной команды.
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