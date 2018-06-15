Москалькова обвинила омбудсмена Украины в нарушении российского закона

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что ее украинская коллега Людмила Денисова нарушает закон, находясь на территории Ямало-Ненецкого округа. Об этом российский омбудсмен заявила в Екатеринбурге, где проходит совещание в управлении Генпрокуратуры в УрФО.

По словам Москальковой, уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины сейчас пытается выяснить состояние здоровья отбывающего срок в российской тюрьме украинского режиссера с российским гражданством Олега Сенцова.

"Денисова находится на Ямале в нарушение российского законодательства, требует своего допуска к гражданину России, получив ожидаемо отрицательный ответ, она обратилась за помощью получить подтверждение о состоянии здоровья этого человека", - цитирует Москалькову ТАСС.

Российский уполномоченный уже отправила во ФСИН такой запрос.

Москалькова также объяснила, что и она, и Денисова имеют право посещать осужденных в России и на Украине. Омбудсмены договорились встретиться в Омске перед тем, как Денисова поедет на встречу с Сенцовым. Но в нарушение договоренностей, украинский уполномоченный приехала в Салехард, чтобы посетить отбывающего наказание режиссера.

Напомним, что о посещении заключенных граждан уполномоченными по правам человека двух стран договорились по телефону 9 июня президент России Владимир Путин и украинский лидер Петр Порошенко.