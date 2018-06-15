На чемпионатах мира брат впервые заменил брата

Матч группового этапа чемпионата мира-2018 между Марокко и Ираном навсегда войдет в историю футбола.

Дело в том, что впервые в истории турнира брат заменил брата. Произошло это на 75-й минуте, когда марокканец Софьян Амрабат вышел на поле вместо Нордина Амрабата.

У братьев Амрабат есть как марокканское, так и голландское гражданства. Сейчас Софьян выступает за "Фейеноорд", а Нордин - за английский "Уотфорд".

Напомним, что матч Марокко - Иран завершился победой номинальных гостей 1:0. Единственный мяч в свои ворота на 95-й минуте отправил защитник "львов" Азиз Бухадузз.