На чемпионатах мира брат впервые заменил брата
Матч группового этапа чемпионата мира-2018 между Марокко и Ираном навсегда войдет в историю футбола.
Дело в том, что впервые в истории турнира брат заменил брата. Произошло это на 75-й минуте, когда марокканец Софьян Амрабат вышел на поле вместо Нордина Амрабата.
У братьев Амрабат есть как марокканское, так и голландское гражданства. Сейчас Софьян выступает за "Фейеноорд", а Нордин - за английский "Уотфорд".
Напомним, что матч Марокко - Иран завершился победой номинальных гостей 1:0. Единственный мяч в свои ворота на 95-й минуте отправил защитник "львов" Азиз Бухадузз.
Португалия - Испания. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 20:20
На стадионе "Фишт" в Сочи проходит матч между топ-сборными. На групповом этапе чемпионата мира-2018 сборная Португалии играет с Испанией. "РГ" проводит онлайн-трансляцию матча
Сборная Ирана выиграла у Марокко благодаря автоголу на 95-й минуте 20:15
Драматичным образом завершилась встреча чемпионата мира в рамках группы "В" между Марокко и Ираном. Марокканцы проиграли из-за автогола защитника Азиза Бухаддуза на 95-й минуте
Марокко - Иран. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 18:00
Матч Марокко - Иран - первая игра чемпионата мира, которая проходит в Санкт-Петербурге. К соперникам стоит присмотреться внимательно, ведь кто-то из них может встретиться и со сборной России в 1/8 финала