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15.06.2018 21:04
Рубрика: Спорт

На чемпионатах мира брат впервые заменил брата

Текст: Артур Нанян

Матч группового этапа чемпионата мира-2018 между Марокко и Ираном навсегда войдет в историю футбола.

Дело в том, что впервые в истории турнира брат заменил брата. Произошло это на 75-й минуте, когда марокканец Софьян Амрабат вышел на поле вместо Нордина Амрабата.

У братьев Амрабат есть как марокканское, так и голландское гражданства. Сейчас Софьян выступает за "Фейеноорд", а Нордин - за английский "Уотфорд".

Напомним, что матч Марокко - Иран завершился победой номинальных гостей 1:0. Единственный мяч в свои ворота на 95-й минуте отправил защитник "львов" Азиз Бухадузз.

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