Сборная Ирана выиграла у Марокко благодаря автоголу на 95-й минуте

Драматичным образом завершилась встреча чемпионата мира в рамках группы "В" между Марокко и Ираном . Марокканцы проиграли из-за автогола защитника Азиза Бухаддуза на 95-й минуте.

По ходу всего матча преимуществом владели марокканцы. Они чаще контролировали мяч, больше атаковали. Но в конце встречи иранцы активизировались и создали несколько моментов у ворот соперника. Был близок к голу форвард "Рубина" Сердар Азмун, но он не реализовал выход один на один.

Когда казалось, что все закончится ничьей, защитник Марокко Бухаддуз срезал мяч в собственные ворота после подачи Эхсана Хаджсафи. Иран выиграл и как минимум на несколько часов возглавил таблицу в своем квартете.

Что интересно - лучшим игроком матча был признан не футболист сборной Ирана, а марокканец Амит Арин. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА. Полузащитник немецкого "Шальке" провел на поле 82 минуты, после чего был заменен на бывшего защитника "Локомотива" Мануэла Да Кошту.

Сегодня также в Сочи португальцы встретятся с испанцами. Начало матча - в 21:00.