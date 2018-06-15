Сборная Ирана выиграла у Марокко благодаря автоголу на 95-й минуте
По ходу всего матча преимуществом владели марокканцы. Они чаще контролировали мяч, больше атаковали. Но в конце встречи иранцы активизировались и создали несколько моментов у ворот соперника. Был близок к голу форвард "Рубина" Сердар Азмун, но он не реализовал выход один на один.
Когда казалось, что все закончится ничьей, защитник Марокко Бухаддуз срезал мяч в собственные ворота после подачи Эхсана Хаджсафи. Иран выиграл и как минимум на несколько часов возглавил таблицу в своем квартете.
Что интересно - лучшим игроком матча был признан не футболист сборной Ирана, а марокканец Амит Арин. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА. Полузащитник немецкого "Шальке" провел на поле 82 минуты, после чего был заменен на бывшего защитника "Локомотива" Мануэла Да Кошту.
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