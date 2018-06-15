Марокко - Иран. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
Стадион "Санкт-Петербург" примет свой первый матч в рамках ЧМ-2018. Сегодня на арене сыграют сборные Марокко и Ирана.
К командам стоит присмотреться повнимательней, ибо они представляют группу В, а в 1/8 финала команды из этого квартета встретятся с коллективами из группы А, где, как известно, обитает и сборная России. Хоть испанцы с португальцами выглядят безоговорочными фаворитами, но мало ли что может произойти. 4 года назад команды с Пиренейского полуострова в плей-офф не попали.
Самые известные игроки Марокко - 19-летний защитник "Реала" Ашраф Хакими и опытный игрок "Ювентуса" Мехди Бенатиа. Российские болельщики наверняка помнят Мбарка Буссуфу, игравшего в разные годы за махачкалинский "Анжи" и столичный "Локомотив.
Руководит командой Эрве Ренар, нереально зажигающий в Африке на протяжении почти десяти лет. Французский тренер дважды выигрывал Кубок африканский наций - сначала с Замбией, затем с Кот-д'Ивуаром. В 2016-м году специалист возглавил Марокко и вернул команду на чемпионат мира. Последний раз марокканцы играли на мировом первенстве в 1998-м году.
В составе сборной Ирана есть трое игроков из РФПЛ - Сердар Азмун пашет в "Рубине", Саид Эззатоллахи пока еще числится в "Амкаре", а Милад Мохаммади выступает за грозненский "Ахмат". Главным тренером иранцев на протяжении 7 лет работает Карлуш Кейрош, ранее руководивший мадридским "Реалом", сборной Португалией, а также помогавший Фергюсону в "МЮ".
Учитывая, что решающий матч Ирану играть с Португалией, знание особенностей родного футбола должно помочь Кейрошу и его сборной побороться за путевку в плей-офф. Кто знает, чем все может кончиться - на Евро-2016 Португалия в группе не выиграла ни одной игры и с трудом с третьего места проползла дальше. Соперники тогда были послабее упорных марокканцев и иранцев. Об Испании и говорить смысла нет.
Не обойдется на чемпионате мира и без турецкого арбитра Джюнейта Чакыра. Как говорится, куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Посмотрим, матч от этого перестанет быть томным. Четвертым арбитром, кстати, будет наш Сергей Карасев. Для него это дебют на чемпионатах мира, с чем и поздравляем. Стартовый свисток в 18:00 мск. Добро пожаловать на наш онлайн!
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