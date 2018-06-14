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14.06.2018 22:52
Рубрика: Спорт

Черышев о дубле в матче открытия ЧМ-2018: Я даже не мечтал о таком

Лучшим игроком матча Россия - Саудовская Аравия был признан полузащитник Денис Черышев. Выйдя на замену вместо получившего травму Алана Дзагоева, он забил два красивейших мяча.
Текст: Илья Зубко

Денис Черышев: Слов даже нет сказать, что я чувствую сейчас. Я просто рад, что команда выиграла, что получилось ей помочь. Прежде всего рад за команду и за свою семью, потому что они много мучились с моим травмами. Думаю, они заслужили это. Я очень доволен, что все так вышло. Но на этом нельзя останавливаться, потому что в любой момент, когда расслабишься, тебя могут выгнать. Надо дальше работать, чтобы команда продолжала прогрессировать.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Можно сказать, что мечта сбылась?

Денис Черышев: Честно говоря, я ни о чем таком не мечтал, конечно. Я был очень рад тому, что попал в состав и приехал на чемпионат мира, но о таком даже не мечтал.

Что почувствовали, когда не оказались в стартовом составе? И каково было ощущение потом, когда вышли на замену?

Денис Черышев: Я всегда уважаю решение тренера и не имею право обижаться. Если тренер решит выпустить меня даже на минуту, я должен выкладываться на все сто процентов. Просто хочется дальше продолжать так работать, чтобы все получалось и чтобы команда выигрывала.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Первый гол вы забили легко, почти играючи. Как так получилось, что все соперники оказались на газоне?

Денис Черышев: Я бы так не сказал. Все произошло очень быстро. Пас мне показался немножко коротким, и мне пришлось просто так обыгрывать - другого выхода не было. Я смог это сделать, защитники прокатились. Ударил как смог, куда попало. Получилось забить и я очень доволен, что все так вышло.

Второй гол тоже очень красивый получился. Как появилось решение пробить с ходу?

Денис Черышев: Мы это отрабатываем на тренировках. Я знал и верил, что Артем Дзюба выиграет этот мяч. Он выиграл верховой мяч, и получилось так, что проконтролировал и ударил. Много думать не пришлось. Просто ударил и забил.

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