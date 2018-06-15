Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Kia повысила цены на семь моделей в России 11:36
Электромобилям могут разрешить бесплатную парковку 14.06.2018
Volkswagen заплатит Германии 1 млрд евро за "дизельгейт" 14.06.2018
Тест-драйв нового Subaru Outback. Теперь он рулит сам 14.06.2018
15.06.2018 12:49
Рубрика: Дороги

На машинах каршеринга можно будет проехать со скидкой по платным дорогам

Текст: Татьяна Шадрина

На машинах каршеринга можно будет проехать со скидками по платным участкам федеральных дорог М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Москва-Санкт-Петербург" и по Западному скоростному диаметру (ЗСД) в Санкт-Петербург.

Фото: Виктор Васенин
Найдены лучшие приложения каршерингов, адаптированные для иностранцев

Так на платной дороге М-11 от Москвы до Солнечногорска транспондеры будут впервые установлены на машинах каршеринга. Это даст возможность тем, кто взял машину в аренду, воспользоваться скидкой на проезд минимум в 20 процентов от базового тарифа (если платить наличными или банковской картой).

Транспондер позволяет не только экономить средства при пользовании дорогой, но и значительно сокращать время проезда пунктов оплаты, оборудованных специальными полосами для оплаты проезда без остановки, что особенно актуально для дачного сезона и поездок в аэропорт, напомнил операторов этого участка трассы М-11 "Северо-Западная концессионная компания".