На машинах каршеринга можно будет проехать со скидкой по платным дорогам

На машинах каршеринга можно будет проехать со скидками по платным участкам федеральных дорог М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Москва-Санкт-Петербург" и по Западному скоростному диаметру (ЗСД) в Санкт-Петербург.

Так на платной дороге М-11 от Москвы до Солнечногорска транспондеры будут впервые установлены на машинах каршеринга. Это даст возможность тем, кто взял машину в аренду, воспользоваться скидкой на проезд минимум в 20 процентов от базового тарифа (если платить наличными или банковской картой).

Транспондер позволяет не только экономить средства при пользовании дорогой, но и значительно сокращать время проезда пунктов оплаты, оборудованных специальными полосами для оплаты проезда без остановки, что особенно актуально для дачного сезона и поездок в аэропорт, напомнил операторов этого участка трассы М-11 "Северо-Западная концессионная компания".