Новые тарифы на ОСАГО: как изменится стоимость полиса

Водителям придется раскошелиться на обязательную страховку. Их ожидают новые тарифы и коэффициенты на ОСАГО.

Банк России опубликовал на своем сайте проект указания о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, а также о порядке их применения страховщиками при определении страховой премии.

Это первый шаг по так называемой либерализации автогражданки. Предполагается, что в результате страховщики смогут назначать более справедливую цену на полис в зависимости от ситуации с убыточностью. А также получат более гибкий подход к каждому клиенту - водителю. При таком подходе стоимость полиса для опытных и возрастных водителей в небуточных регионах может даже снизиться. Для водителей с плохой историей - вырасти. Впрочем, как все это будет применяться на практике и к чему приведет - покажет время.

В проекте предусмотрено расширение тарифного коридора. При этом нижняя граница коридора снижается для всех видов транспорта на 20 процентов. Верхняя граница снижается для мотоциклов и мотороллеров на 10,9 процентов. Снижается также верхняя граница для легковых автомобилей юридических лиц на 5,7 процентов. Для всего остального транспорта верхняя граница повышается на 20 процентов. В итоге для владельцев легковушек физических лиц тарифный коридор составит от 2746 до 4942 рублей. Именно в этих пределах страховые компании будут назначать базовый тариф. От которого и будет рассчитываться стоимость полиса.

Представители страхового сообщества считают, что здоровая конкуренция заставит страховщиков придерживаться справедливых тарифов и даже снижать цены. Но автовладельцы опасаются, что страховщики не упустят возможности поднять стоимость. Плюс 20 процентов к стоимости страховки - не плохая прибавка.

Назначенный тариф страховщик обязан опубликовать на сайте своей компании, а также известить о нем Центробанк.

Коэффициент бонус-малус, размер которого зависит от аварийности водителя, будет назначаться один раз в год. При этом такой коээфициент может быть только один. Сейчас у водителя их может быть несколько. Например, у него есть свой автомобиль, застрахованный по ОСАГО, а также он вписан в другие полисы автогражданки. Сколько полисов, столько коэффициентов. Это приводит к спорам со страховщиками и иногда необоснованным завышениям стоимости полиса. Когда коэффициент будет один, ошибок и злоупотреблений станет меньше.

При этом, при переходе на данную систему присвоения бонус-малус, водителю будет присваиваться минимальный из имеющихся у него коэффициентов.

Для юридических лиц этот коэффициент будет присваиваться один на весь автопарк. Сейчас он свой для каждой машины автопарка. Что также приводит к путанице, а зачастую и к мошенничеству со стороны владельца автопарка.

История водителя обнуляться не будет. То есть присвоенный коэффициент сохраниться за водителем, даже если он год не покупал полис. Сейчас же, если водитель, например, год управлял автомобилем с открытым полисом ОСАГО, то есть без ограничения количества допущенных к управлению, его история сгорает. И при покупке нового полиса коэффициент его снова равняется единицы. От этой истории Центробанк отказывается.

Также изменятся коэффициенты по возрасту и стажу водителя. Вместо четырех их будет 50. Для водителей старше 35 лет со стажем управления более 3 лет коэффициент даже понизиться. Вместо нынешней единицы, он будет равен 0,96. А для молодых и не опытных водителей он вырастет. Так для водителей младше 21 года и стажем вождения менее 2 лет, он будет равен 1,87, вместо 1,8. Хуже всего придется водителям среднего возраста - от 22 до 34 со стажем вождения более 3 лет. Для них коэффициент вновь станет повышающим. А значит, полис подорожает.

Когда документ будет принят и вступит в силу - пока неизвестно. Его общественное обсуждение продлиться до 20 июня. Но ранее заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин заявлял, что документ планируется утвердить уже в августе.