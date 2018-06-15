Песков объяснил жесты Путина в адрес саудовского принца

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал жесты Владимира Путина в адрес наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

"Это эмоции! За победу в спорте не извиняются", - цитирует РИА Новости слова Пескова.

Как писала "РГ", после триумфальной победы сборной России по футболу в матче с командой Саудовской Аравии (5:0) Путин развел руками и обнял наследного принца Саудовской Аравии, с которым они вместе смотрели футбол. Затем они обменялись рукопожатием.

В следующий раз сборная РФ выйдет на поле 19 июня. Россияне встретятся в Санкт-Петербурге с командой из Египта.