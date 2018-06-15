Путин обнял саудовского принца

После триумфальной победы российской сборной в матче с командой Саудовской Аравии (5:0), президент Владимир Путин развел руками и обнял наследного принца Саудовской Аравии, с которым они вместе смотрели футбол. Затем они обменялись рукопожатием.

Не менее пораженным выглядел и третий зритель вип-ложи - глава ФИФА Джанни Инфантино: он также эмоционально разводил руками при новых и новых голах.