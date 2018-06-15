Путин обнял саудовского принца
После триумфальной победы российской сборной в матче с командой Саудовской Аравии (5:0), президент Владимир Путин развел руками и обнял наследного принца Саудовской Аравии, с которым они вместе смотрели футбол. Затем они обменялись рукопожатием.
Не менее пораженным выглядел и третий зритель вип-ложи - глава ФИФА Джанни Инфантино: он также эмоционально разводил руками при новых и новых голах.
Сборная России стартовала на ЧМ-2018 с крупной победы 14.06.2018
Сборная России стартовала на домашнем чемпионате мира по футболу с крупной победы над командой Саудовской Аравии - 5:0. Лучшим игроком матча открытия признан Денис Черышев, оформивший дубль
Черышев о дубле в матче открытия ЧМ-2018: Я даже не мечтал о таком 14.06.2018
Полузащитник Денис Черышев, оформивший дубль в матче Россия - Саудовская Аравия, признан лучшим игроком встречи. "Я был очень рад тому, что попал в состав и приехал на чемпионат мира, но о таком даже не мечтал", - отметил футболист
Дзюба: Приятно, что Черчесов правильно отреагировал на мой жест 14.06.2018
Артем Дзюба, выйдя на замену, забил гол в матче открытия ЧМ против Саудовской Аравии. Затем форвард обменялся жестами с главным тренером Станиславом Черчесовым. В микст-зоне Дзюба рассказал, что это означало