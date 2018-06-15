Песков рассказал о впечатлениях Путина от матча открытия ЧМ

У президента РФ Владимира Путина положительные впечатления от игры сборных России и Саудовской Аравии, которая открыла чемпионат мира по футболу. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент после матча звонил тренеру сборной, поздравил его, - также сказал Песков. - Конечно же, с оговоркой, что главные игры еще впереди, и, конечно, пожелал успехов нашим футболистам в дальнейшем".

Напомним, что матч завершился триумфом российской команды - со счетом 5:0.