Посольство РФ призвало США открыть данные о "Новичке"

Посольство России в Вашингтоне призвало власти США рассекретить данные о боевом отравляющем веществе "Новичок", а также ликвидировать свои запасы химического оружия.

"Даже официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт не может отрицать провокации с химоружием в Сирии по такому сценарию. Позвольте напомнить вам о громком разоблачении постановочной "атаки" в Думе, - указано в сообщении посольства РФ в Вашингтоне в Twitter. - Раскройте американские данные по "Новичку"! Уничтожьте ваши запасы химического оружия!".

Напомним, накануне Науэрт заявила об отсутствии каких-либо провокаций, готовящихся американской стороной в Сирии, и тем самым проигнорировала представленные ранее доказательства режиссированной химатаки в городе Дума.

Нервно-паралитическое вещество "Новичок" стало широко обсуждаться в связи с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Лондон незамедлительно обвинил в произошедшем Москву, однако позже стало известно, что примененный при покушении "Новичок" мог быть изготовлен в ряде стран, в том числе и в США.