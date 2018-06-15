Президент Южной Кореи 21 июня выступит в Госдуме

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин выступит в Госдуме 21 июня. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе общения с экс-главой Национального собрания Республики Корея Чон Се Гюном.

Чон Се Гюн стал одним из гостей церемонии открытия чемпионата мира по футболу. Он поделился с Володиным своими впечатлениями, назвав церемонию "грандиозной". Кроме того, корейский политик поздравил российскую сборную с победой в первом матче чемпионата.

Спикер Госдумы отметил вклад собеседника в развитие парламентских связей между странами. Также он анонсировал выступление президента республики на пленарном заседании нижней палаты.