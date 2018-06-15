Новый формат "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным, проходившей более четырех часов 7 июня, с удовлетворением оценили три четверти участников опроса, который традиционного организует ВЦИОМ.

"В целом три четверти россиян (75%), знакомых с выступлением, удовлетворены тем, как Владимир Путин отвечал на вопросы", - говорится в сообщении. Эта доля осталась на уровне 2016 года (76%), уточняют социологи, но снизилась по сравнению с 2017 годом (88%). Большинство респондентов (61%) знакомы с содержанием "Прямой линии", из них каждый десятый (10%) следил за трансляцией от начала и до конца. Общий показатель несколько уступил рекорду прошлого года (66%), но остался на уровне выше, чем в 2009-2016 годах.

Почти треть (31%) опрошенных посчитали диалог президента с народом интересным по всем направлениям, еще 34% отметили важность отдельных тем. Больше всего зрителям запомнились вопросы о ценах на бензин (19%), о здравоохранении (9%) и о пенсиях (6%). Из тех тем, о которых хотелось услышать больше, респонденты выделили здравоохранение и бесплатную медицину (5%), образование и его реформу (5%), а также пенсионную реформу, зарплаты и высокие тарифы ЖКХ (по 4%).

"Сегодняшняя повестка сфокусирована на внутренних проблемах. В значительной степени повестка была реализована в ответах президента. Снижение отдельных показателей обусловлено рабочим форматом "Прямой линии": меньше стало эффектных резонансов, больше объяснения президентом своего видения проблем, своей позиции", - комментирует результаты опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 8-9 июня 2018 года. Объем выборки - две тысячи человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

В этом году, как известно, на "Прямой линии" Путин не только успел ответить на 79 вопросов граждан страны, но и в режиме видеомоста требовал ответа от министров и губернаторов.