Власть
15.06.2018 15:30
Текст: Кира Латухина

Путин и Лукашенко проведут в Минске переговоры

Фото: Константин Завражин Фото: Константин Завражин
Фото: Константин Завражин

Президент России 19 июня отправится в Беларусь с официальным визитом. Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Фото: Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
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На повестке - обсуждение итогов торгово-экономического сотрудничества за прошлый год и утверждение важных документов. Среди них - перечень приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства на 2018-2022 годы и программа согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы.

Кроме того, Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры: обменяются мнениями по двусторонним и международным вопросам.

Высший орган Союзного государства рассмотрит итоги белорусско-российского торгово-экономического сотрудничества за минувший год, заслушает отчет Совета Министров об исполнении бюджета Союзного государства за 2016 год, обсудит программу согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы. Речь пойдет также о выполнении приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития интеграционного объединения. По итогам заседания ожидается подписание ряда документов.

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