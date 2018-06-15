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15.06.2018 17:30
Рубрика: Экономика

Путин обсудил с Совбезом сделку ОПЕК+

Текст: Кира Латухина

Президент провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Глава государства рассказал о саммите ШОС в Китае и своих контактах с зарубежными лидерами на полях форума.

Россия и Саудовская Аравия попробуют расширить список участников ОПЕК+

Отдельно затрагивалась тема продолжения сделки ОПЕК+ в контексте недавней встречи президента России с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщили в пресс-службе Кремля.

Также обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития страны.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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