На главу Мичуринска завели уголовное дело

Глава администрации Мичуринска стал подозреваемым в уголовном деле о злоупотреблении служебными полномочиями. В администрации тамбовского райцентра и дома у фигуранта прошли обыски.

Предметом уголовного расследования стала покупка муниципальной администрацией здания старой котельной за 30 миллионов рублей под залог городского имущества. Этот контракт глава Мичуринска подписал в 2016 году. При этом, по версии следствия, он знал, что денег на покупку котельной в муниципальном бюджете нет, да и городу она не нужна - в 2016-2017 годах были введены в строй две современные блочно-модульные котельные.

- Преступление выявлено при участии сотрудников регионального управления ФСБ. С подозреваемым работают следователи, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Тамбовской области Елена Кярсна.

Комментарием главы Мичуринска редакция пока не располагает.

Кстати

Жертвами аферы с котельной оказались жители дома на окраине Мичуринска - уже две зимы они спасаются от холода электрообогревателями.