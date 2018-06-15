Новости

Головин прокомментировал информацию об интересе "Барселоны" 18:37
Американцы снимут сериал про русскую авантюристку Анну Сорокину 18:17
В Волгограде закрыли станцию, откуда вышел затонувший катамаран 18:11
ЦСКА объявил об уходе Ахмеда Мусы 18:06
На главу Мичуринска завели уголовное дело 18:04
"Саратовские авиалинии" отозвали заявление на возобновление полетов 18:01
Марокко - Иран. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 18:00
Тренер сборной Египта допустил участие Салаха в матче с Россией 17:57
Минтранс упростит досмотр футбольных сборных в аэропортах 17:50
На первом энергоблоке Белорусской АЭС завершили монтаж защитной сферы 17:45
Смоленские таможенники задержали 40 тонн польских яблок 17:42
Песков не исключил встречи Путина и Трампа летом 17:40
На Ленинградском направлении обычные электрички заменят на "Ласточки" 17:33
Путин обсудил с Совбезом сделку ОПЕК+ 17:30
На набережной в Москве женщину ранили ножом в грудь 17:15
В Пензенской области задержали сбежавших из колонии украинцев 17:15
Пятеро детей остались сиротами после ЧП в Новокузнецке 17:05
Дэвид Линч рассказал о создании видео с шарообразным Майклом Джексоном 17:00
Трамп: Мы поладили с Ким Чен Ыном, а Обама был готов объявить КНДР войну 16:59
ВЭБ получит средства из фонда инфраструктуры на докапитализацию 16:58
КНР аннулирует все торговые договоренности c США 16:52
Трамп объявил о пошлинах в 25% на импорт из КНР объемом в $50 млрд 16:50
Криштиану Роналду избежит тюремного заключения 16:42
Росстат сообщил о заметном подорожании ряда продуктов 16:38
В Черкесске экс-полицейского осудили за убийство задержанного 16:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Португалия - Испания. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
Португалия - Испания. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
15.06.2018 18:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На главу Мичуринска завели уголовное дело

Текст: Антон Валагин (Тамбов)

Глава администрации Мичуринска стал подозреваемым в уголовном деле о злоупотреблении служебными полномочиями. В администрации тамбовского райцентра и дома у фигуранта прошли обыски.

В Омске депутата арестовали по делу о завышении газовых тарифов

Предметом уголовного расследования стала покупка муниципальной администрацией здания старой котельной за 30 миллионов рублей под залог городского имущества. Этот контракт глава Мичуринска подписал в 2016 году. При этом, по версии следствия, он знал, что денег на покупку котельной в муниципальном бюджете нет, да и городу она не нужна - в 2016-2017 годах были введены в строй две современные блочно-модульные котельные.

- Преступление выявлено при участии сотрудников регионального управления ФСБ. С подозреваемым работают следователи, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Тамбовской области Елена Кярсна.

Комментарием главы Мичуринска редакция пока не располагает.

Кстати

Жертвами аферы с котельной оказались жители дома на окраине Мичуринска - уже две зимы они спасаются от холода электрообогревателями.

Главное сегодня

Банк России оценил влияние повышения НДС на инфляцию
Песков рассказал о впечатлениях Путина от матча открытия ЧМ
Закон о повышении пенсионного возраста будет принят после дискуссии
В НАТО заявили о необходимости активизировать диалог с РФ
Новые тарифы на ОСАГО: как изменится стоимость полиса