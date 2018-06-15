Новости

Роналду догнал Пушкаша в списке лучших бомбардиров европейских сборных 23:34
В Черустях частично возобновили движение поездов 22:54
Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с юбилеем 22:31
Китай вводит пошлину в 25% на 659 наименований товаров США 22:03
На зеленой ветке мужчина упал под поезд 21:50
Минфин: Повышение пенсий перекроет рост потребительских цен 21:37
В Минфине видят возможности для дальнейшего снижения ставки 21:36
Пушков: "Крым потерял" не Обама, а киевский режим 21:31
Криштиану Роналду забил первый гол с пенальти на чемпионате мира-2018 21:18
В Саратовской области девять человек пострадали в ДТП с автобусом 21:13
На чемпионатах мира брат впервые заменил брата 21:04
Электрички на Ярославском направлении задержала гибель "зацепера" 20:30
Роналду сыграет с первых минут в матче с Испанией 20:26
В регионах появятся центры трудоустройства пожилых людей 20:23
Португалия - Испания. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 20:20
В Сочи фанаты Испании и Португалии сходили в музеи и к морю 20:12
Путин обсудил развитие Чечни с Кадыровым 20:09
Центробанк уточнил прогноз по инфляции 20:04
В Астрахани загорелся многоэтажный жилой дом 19:56
Авиарейс из Калуги задержали из-за мстительного пассажира 19:28
Экс-главу избирательного штаба Трампа взяли под арест в зале суда 19:25
Власти разрешат болельщикам размещаться на пляжах Самары 19:10
Помощники лидеров "нормандской четверки" встретятся 18 июня в Париже 19:07
В Рязани девочка сломала бедро в детсаду 19:04
Челябинск подготовится к саммитам ШОС и БРИКС 18:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Без кур и бутербродов. Что запрещено проносить на стадионы ЧМ-2018
Без кур и бутербродов. Что запрещено проносить на стадионы ЧМ-2018
15.06.2018 22:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Черустях частично возобновили движение поездов

Текст: Светлана Батова

На станции Черусти Казанского направления только к десяти вечера частично восстановили движение поездов после того, как сегодня днём там сошли с рельсов пять вагонов, груженых углём. Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, сейчас движение запущено по одному пути в реверсивном режиме.

Электрички на Ярославском направлении задержала гибель "зацепера"

Железнодорожникам пришлось убрать вагоны с рельсов, восстановить часть пути. Сейчас работы идут на втором пути, там три восстановительных поезда.

Пока не было движения, пригородные электрички курсировали до станции Кривандино, а поезда дальнего следования шли в объезд.

Главное сегодня

Банк России оценил влияние повышения НДС на инфляцию
Песков рассказал о впечатлениях Путина от матча открытия ЧМ
Закон о повышении пенсионного возраста будет принят после дискуссии
В НАТО заявили о необходимости активизировать диалог с РФ
Новые тарифы на ОСАГО: как изменится стоимость полиса