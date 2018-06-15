В Черустях частично возобновили движение поездов

На станции Черусти Казанского направления только к десяти вечера частично восстановили движение поездов после того, как сегодня днём там сошли с рельсов пять вагонов, груженых углём. Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, сейчас движение запущено по одному пути в реверсивном режиме.

Железнодорожникам пришлось убрать вагоны с рельсов, восстановить часть пути. Сейчас работы идут на втором пути, там три восстановительных поезда.

Пока не было движения, пригородные электрички курсировали до станции Кривандино, а поезда дальнего следования шли в объезд.