Видео: Медведь с вувузелой проехал в кабриолете по центру Москвы

Победа сборной России над Саудовской Аравией со счетом 5:0 в матче открытия чемпионата мира по футболу-2018 не оставила равнодушными любителей футбола, среди которых оказались даже четвероногие.

В соцсетях появились видеоролики, на которых запечатлен медведь с вувузелой в зеленом кабриолете на центральных улицах Москвы.

Один из главных символов России проехался по центру столицы, используя дудку, которая стала знаменитой во время ЧМ-2010 в ЮАР - национальный музыкальный инструмент этой страны тогда стал неизменным атрибутом турнира. И хотя после того чемпионата мира вувузелы на трибунах запретили, как и многие другие музыкальные инструменты, никто не говорил, что на ней не может играть медведь на улицах. Тем более в Москве.

Матч открытия ЧМ-2018 состоялся в "Лужниках", которые станут главной ареной соревнований - там же, в частности, пройдет и финал турнира 15 июля. Матчи мирового первенства примут в общей сложности 12 стадионов в 11 городах России.