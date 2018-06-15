Новая компания-инвестор, которая взяла на себя обязательства по достройке домов в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке, заявила, что ускорит строительство и сдаст объекты к осени 2019 года. Речь идет о домах, на проблемы с возведением которых пожаловалась президенту России Владимиру Путину во время "Прямой линии" жительница приморской столицы.

Как сообщает администрация Приморья, об этом стало известно на встрече с дольщиками представителей краевого департамента градостроительства, Примкрайстроя, компании-инвестора. Как отметил вице-губернатор края Алексей Немков, в июле застройщик будет завозить на стройплощадку оборудование, технику, стройматериалы, строительство начнется в августе. В настоящее время оформлены практически все документы, необходимые для возобновления работ. В свою очередь заместитель генерального директора компании-застройщика Игорь Козлов заявил, что компания будет одновременно работать на всех шести домах.

Компания намерена вложить в стройку свои средства, и это, по словам ее руководства, является главной гарантией того, что дома будут достроены. Власти Приморья пообещали жестко контролировать сроки выполнения работ.