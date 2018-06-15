Пермского экс-министра осудили условно за хищение 26 млн рублей

Бывшего министра информационного развития и связи Пермского края Евгения Балуева приговорили к шести годам лишения свободы условно и штрафу в размере 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в Ленинском районном суде Перми.

Экс-чиновник признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере по статье 159 УК РФ. Ему и его подельникам следствие вменяло в вину хищение 26 миллионов рублей. Это часть денег выделенных на ремонт многофункциональных центров в Прикамье.

Кроме Балуева, по этому же уголовному делу проходили в качестве обвиняемых еще три человека: бывший директор краевого МФЦ Дмитрий Дымбрылов, его заместитель Наталья Гладкова и предприниматель Иван Овчинников. Это уже второй приговор экс-министру по этому делу.

Напомним, что Евгений Балуев был арестован летом 2106 года. А в ноябре 20017 года его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Но после апелляционной жалобы в краевой суд дело было направлено на новое рассмотрение.