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15.06.2018 13:55
Проект: В регионах

56 сибирских абонентов "Ростелекома" выиграли билеты на ЧМ по футболу

Определились победители розыгрыша билетов на все 64 матча Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, который "Ростелеком", как официальный Региональный спонсор FIFA 2018, проводил с 10 апреля по 09 июня 2018 года. Всего среди российских абонентов "Ростелекома" было разыграно более пяти тысяч билетов, в Сибири счастливыми обладателями стали 56 поклонников футбола.
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

Билеты вместе с паспортом болельщика пользователи услуг компании из Сибири получают в офисах продаж "Ростелекома" в четырех городах: Новосибирске, Красноярске, Омске и Иркутске.

Томичка Лариса Атальянц свой приз получала в Новосибирске. Она стала обладательницей билета на матч Австралия - Перу, который состоится в Сочи на Олимпийском стадионе "Фишт" 26 июня. "Наша семья никогда не выигрывала в конкурсах. А здесь все произошло по счастливой случайности. У нас были накоплены бонусы в "Личном кабинете", и мы решили потратить их таким образом. На матч поедет сын. Я сама болею за нашу хоккейную сборную и билеты на хоккей бы точно никому не отдала, - смеется Лариса Геннадьевна. - Удивительно, что билет на матч в Сочи у нас первой категории. То есть, самые удобные и дорогие места, которые позволяют максимально близко увидеть все, что будет происходить на поле".

В регионах Сибири в розыгрыше билетов на ЧМ-2018 приняли участие более трех тысяч абонентов "Ростелекома", зарегистрированные в программах лояльности: "Бонус" или "Онлайм Бонус". Участники розыгрыша на специальном сайте проекта https://fifa2018.rt.ru/ выбирали нужные матчи, разбитые на 6 туров. Больше шансов на победу было у пользователей услуг компании, которые накопили и потратили максимальное количество бонусных баллов. Дополнительные бонусы, кстати, можно было получить за участие в опросе на портале http://info.sibnet.ru/article/537628/.  Некоторым счастливчикам именно таким образом удалось выиграть билеты на два матча.

Благодаря "Ростелекому" жительница Новосибирска Екатерина Мищенко 26 июня поедет на матч Нигерия - Аргентина в Санкт-Петербург. "В первую очередь, этот розыгрыш был моим последним шансом увидеть чемпионат. Начиная с октября мы с друзьями пытались приобрести билеты, но ни разу не получалось провести покупку, все расхватывалось за секунды, даже когда специально караулили старты продаж, -рассказала Екатерина. - Когда у "Ростелекома" начался розыгрыш, мы участвовали всей нашей компанией, но выиграла только я одна. Радуюсь, что поеду на матч "Нигерия-Аргентина", очень надеялась посмотреть именно его".

В Новосибирске зарегистрировалось самое большое количество болельщиков: в розыгрыше билетов на матчи Чемпионата мира по футболу приняло участие более 700 абонентов "Ростелекома". Почти 400 пользователей услуг компании претендовали на бесплатные билеты в Омской области. В Иркутской области потратили свои бонусы, чтобы получить право на бесплатный билет, 360 абонентов провайдера цифровых услуг и решений.  343 и 337 жителей соответственно испытали свою удачу в Красноярском и Алтайском краях.

Всего в ходе розыгрыша призов болельщики стали обладателями 5028 бесплатных билетов. Например, на матче-открытии Россия - Саудовская Аравия побывали 27 абонентов компании. Благодаря совместному с FIFA проекту в среднем на каждый матч попали по 60-80 футбольных болельщиков - участников розыгрыша. На финал в "Лужники" поедут 113 абонентов "Ростелекома".

"Чемпионат мира по футболу - это всегда грандиозное событие в мире спорта. На целый месяц внимание всех болельщиков, и особенно российских, будет приковано к каждому матчу. "Ростелеком" постарался сделать все, чтобы наши абоненты смогли стать непосредственными участниками спортивного праздника. Это и розыгрыш билетов на все игры, и телеканал "Матч!Ультра", который 24 часа в сутки будет транслировать только события FIFA 2018™, и  акция "Футболомания".  Уверен, чемпионат подарит нам много положительных эмоций, таких как выигранный стартовый матч российской сборной у команды Саудовской Аравии, которые мы запомним", - отметил вице-президент - директор макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Николай Зенин.

Большая часть победителей розыгрыша билетов на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™ уже получили свои призы (билеты) по всей России. До 20 июня они будут вручены счастливым болельщикам на полуфинальные матчи, до 30 июня - на финальную игру.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Новосибирского филиала ПАО "Ростелеком"

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