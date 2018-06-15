Названа причина стрельбы в Новокузнецке

Причиной трагического инцидента в Новокузнецке был бытовой конфликт между бывшими супругами.

Об этом "РГ" сообщили в СУ СКР по Кемеровской области. Как уточняет ТАСС, причиной ссоры могло стать то, что женщина не давала бывшему мужу видеться с четырьмя детьми.

Напомним, сегодня около полудня 46-летний мужчина возле офисного здания на улице Павловского застрелил из ружья бывшую жену. 42-летняя женщина скончалась. После этого стрелявший зашел в офис и нанес себе несовместимое с жизнью ранение. С места происшествия изъята гильза 12 калибра.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ - "убийство".