Омские врачи восстановили пациенту локтевой сустав

Омич получил серьезную травму в дорожно-транспортном прошествии под Читой. Его экстренно прооперировали, однако хирургическое вмешательство оказалось неудачным. Из-за поврежденного локтя пациент испытывал мучительные боли и не мог двигать рукой.
- Сложность ситуации заключалась в том, что эндопротезирование локтевого сустава в данном случае также не дало бы положительного эффекта, - рассказала "РГ" представитель клинического медико-хирургического центра Ольга Ковалева. - В результате медики приняли решение полностью восстановить структуры сустава при помощи связок и сухожилий из ноги пациента.
Подобные вмешательства - крайне сложные и выполняются очень редко не только за Уралом, но и в России.
Руководил операцией профессор кафедры травматологии и ортопедии военно-полевой хирургии РНИМУ имени Пирогова Андрей Ратьев. Хирургическое вмешательство продолжалось три часа и закончилось успешно.
Уникальность операции заключается в том, что все структуры локтевого сустава - сам сустав и связки - удалось восстановить за один раз.
- По сути, это пять операций в одной, - говорит главный врач Клинического медико-хирургического центра Вадим Бережной.- Вмешательства в таком объеме и такой сложности никогда не проводились в омских больницах. Но уже завтра специалисты нашей клиники смогут выполнять их самостоятельно.
Пациенту предстоит пройти длительный этап реабилитации. Однако уже в следующем году он сможет вернуться к обычному образу жизни, выйти на работу и сесть за руль автомобиля.