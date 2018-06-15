Омские врачи восстановили пациенту локтевой сустав

Омские травматологи совместно с коллегами из Москвы провели уникальную операцию по восстановлению локтевого сустава 48-летнему пациенту. Сухожилия и связки были взяты из ноги больного.

Омич получил серьезную травму в дорожно-транспортном прошествии под Читой. Его экстренно прооперировали, однако хирургическое вмешательство оказалось неудачным. Из-за поврежденного локтя пациент испытывал мучительные боли и не мог двигать рукой.

- Сложность ситуации заключалась в том, что эндопротезирование локтевого сустава в данном случае также не дало бы положительного эффекта, - рассказала "РГ" представитель клинического медико-хирургического центра Ольга Ковалева. - В результате медики приняли решение полностью восстановить структуры сустава при помощи связок и сухожилий из ноги пациента.

Подобные вмешательства - крайне сложные и выполняются очень редко не только за Уралом, но и в России.

Руководил операцией профессор кафедры травматологии и ортопедии военно-полевой хирургии РНИМУ имени Пирогова Андрей Ратьев. Хирургическое вмешательство продолжалось три часа и закончилось успешно.

Уникальность операции заключается в том, что все структуры локтевого сустава - сам сустав и связки - удалось восстановить за один раз.

- По сути, это пять операций в одной, - говорит главный врач Клинического медико-хирургического центра Вадим Бережной.- Вмешательства в таком объеме и такой сложности никогда не проводились в омских больницах. Но уже завтра специалисты нашей клиники смогут выполнять их самостоятельно.

Пациенту предстоит пройти длительный этап реабилитации. Однако уже в следующем году он сможет вернуться к обычному образу жизни, выйти на работу и сесть за руль автомобиля.