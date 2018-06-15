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15.06.2018 13:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске депутата арестовали по делу о завышении газовых тарифов

Текст: Наталья Граф (Омск)

Суд по ходатайству следствия заключил под стражу обвиняемого в мошенничестве депутата Заксобрания Омской области. Срок избранной парламентарию меры пресечения - до 15 июля.

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Как сообщили "РГ" в региональном СУ СК РФ, уголовное дело возбуждено по статье УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о хищении средств потребителей путем включения в 2011-2018 годах в тариф по транспортировке газа необоснованных затрат - на аренду газопроводов. По данным следствия, депутат руководит одной из афиллированных организаций, которая была задействована в мошеннической схеме. По неподтвержденным данным, ущерб по делу - около миллиарда рублей.

Предполагаемый соучастник депутата - директор одной из газовых компаний - взят под домашний арест.

Как подчеркнули в СК, информация следствия была предоставлена в ФАС России. В результате тариф компании на транспортировку газа был уменьшен более чем вдвое.

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