В Омске депутата арестовали по делу о завышении газовых тарифов

Суд по ходатайству следствия заключил под стражу обвиняемого в мошенничестве депутата Заксобрания Омской области. Срок избранной парламентарию меры пресечения - до 15 июля.

Как сообщили "РГ" в региональном СУ СК РФ, уголовное дело возбуждено по статье УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о хищении средств потребителей путем включения в 2011-2018 годах в тариф по транспортировке газа необоснованных затрат - на аренду газопроводов. По данным следствия, депутат руководит одной из афиллированных организаций, которая была задействована в мошеннической схеме. По неподтвержденным данным, ущерб по делу - около миллиарда рублей.

Предполагаемый соучастник депутата - директор одной из газовых компаний - взят под домашний арест.

Как подчеркнули в СК, информация следствия была предоставлена в ФАС России. В результате тариф компании на транспортировку газа был уменьшен более чем вдвое.