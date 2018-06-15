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15.06.2018 11:38
Рубрика: Спорт

Эрмитажный кот Ахилл предсказал исход матча Иран - Марокко

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

В Петербурге кот Ахилл, являющийся официальном оракулом чемпионата мира по футболу 2018 года, сделал свое второе предсказание. На сей раз относительно исхода матча между сборными Ирана и Марокко, которой состоится сегодня в Северной столице.

Фото: Ирина Мотина/РИА Новости
У кота-оракула ЧМ-2018 Ахилла появилось свое реалити-шоу

Первый прогноз Ахилла о победителе матча открытия ЧМ-2018 между командами России и Саудовской Аравии оказался точен: 13 июня кот в стенах петербургского пресс-центра чемпионата отдал победу россиянам. Наша команда выиграла со счетом 5:0.

На сей раз оракул "пророчествовал" в стенах родного Эрмитажа. Перед десятками камер и фотовспышек Ахилл поначалу немного стушевался, но затем все же сделал свой выбор, направившись к миске с угощением под флагом Ирана. Естественно, счет матча кот не предсказывает - только команду-победителя.

Первый петербургский матч ЧМ-2018 начнется сегодня на стадионе "Санкт-Петербург Арена" на Крестовском острове в шесть часов вечера.

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