Эрмитажный кот Ахилл предсказал исход матча Иран - Марокко

В Петербурге кот Ахилл, являющийся официальном оракулом чемпионата мира по футболу 2018 года, сделал свое второе предсказание. На сей раз относительно исхода матча между сборными Ирана и Марокко, которой состоится сегодня в Северной столице.

Первый прогноз Ахилла о победителе матча открытия ЧМ-2018 между командами России и Саудовской Аравии оказался точен: 13 июня кот в стенах петербургского пресс-центра чемпионата отдал победу россиянам. Наша команда выиграла со счетом 5:0.

На сей раз оракул "пророчествовал" в стенах родного Эрмитажа. Перед десятками камер и фотовспышек Ахилл поначалу немного стушевался, но затем все же сделал свой выбор, направившись к миске с угощением под флагом Ирана. Естественно, счет матча кот не предсказывает - только команду-победителя.

Первый петербургский матч ЧМ-2018 начнется сегодня на стадионе "Санкт-Петербург Арена" на Крестовском острове в шесть часов вечера.