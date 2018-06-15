Эрмитажный кот Ахилл предсказал исход матча Иран - Марокко
В Петербурге кот Ахилл, являющийся официальном оракулом чемпионата мира по футболу 2018 года, сделал свое второе предсказание. На сей раз относительно исхода матча между сборными Ирана и Марокко, которой состоится сегодня в Северной столице.
Первый прогноз Ахилла о победителе матча открытия ЧМ-2018 между командами России и Саудовской Аравии оказался точен: 13 июня кот в стенах петербургского пресс-центра чемпионата отдал победу россиянам. Наша команда выиграла со счетом 5:0.
На сей раз оракул "пророчествовал" в стенах родного Эрмитажа. Перед десятками камер и фотовспышек Ахилл поначалу немного стушевался, но затем все же сделал свой выбор, направившись к миске с угощением под флагом Ирана. Естественно, счет матча кот не предсказывает - только команду-победителя.
Первый петербургский матч ЧМ-2018 начнется сегодня на стадионе "Санкт-Петербург Арена" на Крестовском острове в шесть часов вечера.
Португалия - Испания. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 09:34
Сегодня на стадионе "Фишт" в Сочи состоится матч между топ-сборными. На групповом этапе чемпионата мира-2018 сборная Португалии сыграет с Испанией. "РГ" проведет онлайн-трансляцию матча
Сборная России стартовала на ЧМ-2018 с крупной победы 14.06.2018
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