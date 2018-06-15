В Калининград на матч ЧМ прилетели сборные Нигерии и Хорватии
Калининградский аэропорт Храброво принял самолеты со сборными Нигерии и Хорватии, которым предстоит сыграть между собой в групповом этапе ЧМ-2018 16 июня.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, команды прибыли в Калининград вечером 14 июня: нигерийская команда - рейсом из Минеральных Вод, а хорватская - из Санкт-Петербурга. Последняя прилетела в Калининград на "Спортолете" - самолете российской авиакомпании в новой спортивной ливрее.
Вслед за командами в Храброво приземлился первый чартерный рейс с болельщиками из Загреба. Всего на первую игру мирового первенства в Калининграде прибудут пять чартеров из столицы Хорватии 14-16 июня, обратный вылет запланирован на 16-17 июня. В общей сложности этими рейсами в Калининград прилетят около семисот болельщиков, сообщили в аэропорту.
Первый "футбольный" чартер прибыл в Храброво 11 июня, доставив из Белграда сборную Сербии, которая выбрала своей базой курортный Светлогорск в Калининградской области.
Начиная с 14 июня, аэропорт Храброво ежедневно будет принимать чартерные рейсы из стран, чьи команды будут проводить матчи в Калининграде. В дополнение к июньскому расписанию запланировано более 150 рейсов.
Кстати
В Калининграде пройдут четыре игры группового этапа ЧМ: Хорватия - Нигерия (16 июня), Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня), Англия - Бельгия (28 июня).
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