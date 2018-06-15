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15.06.2018 11:06
Рубрика: Спорт

В Калининград на матч ЧМ прилетели сборные Нигерии и Хорватии

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)
Фото: Пресс-служба аэропорта "Храброво" Фото: Пресс-служба аэропорта "Храброво"
Фото: Пресс-служба аэропорта "Храброво"

Калининградский аэропорт Храброво принял самолеты со сборными Нигерии и Хорватии, которым предстоит сыграть между собой в групповом этапе ЧМ-2018 16 июня.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, команды прибыли в Калининград вечером 14 июня: нигерийская команда - рейсом из Минеральных Вод, а хорватская - из Санкт-Петербурга. Последняя прилетела в Калининград на "Спортолете" - самолете российской авиакомпании в новой спортивной ливрее.

Фото: Роман Мерзляков/РГ
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Вслед за командами в Храброво приземлился первый чартерный рейс с болельщиками из Загреба. Всего на первую игру мирового первенства в Калининграде прибудут пять чартеров из столицы Хорватии 14-16 июня, обратный вылет запланирован на 16-17 июня. В общей сложности этими рейсами в Калининград прилетят около семисот болельщиков, сообщили в аэропорту.

Первый "футбольный" чартер прибыл в Храброво 11 июня, доставив из Белграда сборную Сербии, которая выбрала своей базой курортный Светлогорск в Калининградской области.

Начиная с 14 июня, аэропорт Храброво ежедневно будет принимать чартерные рейсы из стран, чьи команды будут проводить матчи в Калининграде. В дополнение к июньскому расписанию запланировано более 150 рейсов.

Кстати

В Калининграде пройдут четыре игры группового этапа ЧМ: Хорватия - Нигерия (16 июня), Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня), Англия - Бельгия (28 июня).

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