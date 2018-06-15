В Петербурге представили книгу о футбольной страсти Шостаковича

В петербургском пресс-центре чемпионата мира по футболу 2018 года состоялась презентация уникального издания "Шостакович и футбол. Территория свободы". Как следует из названия, книга-альбом посвящена неизвестным широкой публике страницам жизни выдающегося композитора, который с юных лет и до последних дней был страстным футбольным болельщиком.

- История создания альбома начинается с моей диссертации "Спорт в жизни и творчестве Шостаковича", которую я защитил в Санкт-Петербургской консерватории, - рассказал автор книги, музыковед Дмитрий Брагинский. - Ко мне подошла вдова Дмитрия Дмитриевича Ирина Антоновна Шостакович и сказала, что тему надо развивать.

Шостакович не просто любил футбол, он по-настоящему жил им. Болел неизменно за ленинградское "Динамо". На стадионе был завсегдатаем, дома проводил бессчетные часы за изучением футбольной статистики, дружил с футболистами. Тому осталось немало подтверждений: письма и записки, воспоминания знакомых и родных, фотографии и даже музыкальные произведения, посвященные любимой игре. Так, в 1930 году Шостакович написал целый балет "Золотой век", где действие разворачивается вокруг поездки советских футболистов за границу. А в 1944-м сочинил для ансамбля песни и пляски НКВД (была и такая страница в судьбе композитора) танцевальный номер "Футбол" в качестве своеобразного подарка тогдашнему начальнику ведомства Лаврентию Берии. Более того, он даже пробовал себя в качестве спортивного журналиста. На его счету две статьи: "Ленинградские футболисты в Москве" (1942 год) и развернутый аналитический материал "Выдвигать новых игроков".

Тогдашняя публика на ленинградских трибунах была под стать Шостаковичу. Например, он часто ходил на стадион с композитором Матвеем Блантером - автором знаменитого "Футбольного марша", знакомого нескольким поколениям любителей футбола. А с другим болельщиком, художником Владимиром Лебедевым (автором классических иллюстраций к произведениям Самуила Маршака), у него была настоящая футбольная переписка. Отдельная история - дружба с легендарным нападающим Петром "Пекой" Дементьевым, по мнению многих - самым виртуозным игроком в истории отечественного футбола.

- Даже странно, как они сошлись, - заметил историк футбола Юрий Лукосяк. - Дементьев - простой парень, не слишком образованный, задира и грубиян. И Шостакович - интеллектуал, творец, музыкант. Видимо, здесь просто один гений разглядел другого, невзирая на все различия.

Примечательно, что единственное Письмо Шостаковича Дементьеву "всплыло" на одном из американских аукционов. Правда, там поначалу не поняли, кому оно написано. Ни конверта, ни адреса, лишь обращение: "Дорогой Петя!" Через несколько лет Брагинскому удалось связаться с покупателем письма, французским коллекционером Аланом Мерсером, и выяснить, что это письмо тому самому "Пеке".

Большую помощь в создании альбома - эксклюзивным интервью, детскими воспоминаниями и уникальными фотографиями - оказал сын Дмитрия Шостаковича Максим.

- Кажется, в обществе давно сложился устойчивый миф об академическом музыканте, который живет в своем особенном социуме и почти уже граничит с небожителями. А на самом деле академические музыканты - нормальные люди, которые помимо своей профессии имеют самые пристрастия и увлечения. Между прочим, футбольных болельщиков среди нас достаточно много, - отметил ректор Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Алексей Васильев.

По словам директора издательства "Дмитрий Шостакович" Петра Савватеева, книга "зрела" около 10 лет. Могло быть и дольше, но авторов и издателей "подстегнул" мундиаль.

- Мне всегда хотелось, чтобы консерватория принята участие в таком знаковом событии, как чемпионат мира по футболу, но по роду профессиональной деятельности казалось, что это нереально, - сказал Васильев. - Однако сегодня мы видим, что и такое возможно. Получилась замечательная книга, которая будет интересна не только профессиональному сообществу, хорошо знакомому с творчеством Шостаковича и историей его жизни, но и широкому кругу читателей.

Альбом только вышел, но уже представляет собой библиографическую редкость. Дело в том, что отпечатано было всего 700 экземпляров. На Франкфуртской книжной ярмарке издание вызвало большой ажиотаж, было решено выпустить англоязычную версию - только из США на нее уже поступило 500 заказов. Правда, название пришлось слегка изменить, поэтому вторая часть заглавия "Территория свободы" (ее добавила Ирина Шостакович) превратилась в "Escape to freedom". Однако содержание - более ста редких фото и копии писем, впервые публикуемые архивные документы, мемуары и оформление (на обложке - авангардистский эскиз футбольной формы, выполненный женой знаменитого советского художника и фотографа Александра Родченко Варварой Степановой) - осталось тем же. Главное, в обоих изданиях удалось передать идею автора Дмитрия Брагинского - создать панорамы футбольных и прочих спортивных сюжетов и фактов биографии Шостаковича в контексте советской эпохи 1920-1970 годов.