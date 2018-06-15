Появилось видео последнего рейса затонувшего катамарана на Волге

В интернете появилось видео с камеры наружного наблюдения на лодочной станции.

В кадрах видно, как днем 11 июня на причале собираются люди в поездку, груженные сумками с провизией и подарками, как идут по пристани и заходят на катамаран типа "Елань-12". В 13.49 он отчаливает, делает разворот и отправляется в путешествие по реке, которое для 11 человек станет последним в их жизни.

Спустя примерно восемь часов, катамаран, выплывая из-за острова Голодный, врежется в баржу, буксируемую сухогрузом "Капитан Вечеркин" и перевернется.

Погибли 11 человек, и только пятерых удалось спасти. Возбуждено уголовное дело. Центральный районный суд Волгограда удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на два месяца владельца лодочной станции, где базировался затонувший катамаран. Подозреваемому вменяется в вину то, что он не предпринял никаких действий по предотвращению выхода маломерного судна в акваторию реки Волги.