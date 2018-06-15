В Волгограде похоронили капитана столкнувшегося с баржей катамарана

Новости

Путин обсудил с Нетаньяху координацию на сирийском направлении 15:20
По номеру билета на поезд можно подключаться к Wi-Fi на вокзалах 15:09
Закон о повышении пенсионного возраста будет принят после дискуссии 15:02
Египет - Уругвай. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 15:01
Появилось видео последнего рейса затонувшего катамарана на Волге 14:59
Петербург простится со старейшим археологом мира 19 июня 14:57
Президент Чехии сжег на костре огромные красные трусы 14:54
Танцы гигантского медведя под Брянском попали на фото 14:50
Матвиенко сорвала голос, болея за сборную РФ по футболу 14:49
Делу обвиненного в изнасиловании Сильвестра Сталлоне дали ход 14:47
В Перу установили связь геоглифов с космосом 14:46
Союзные депутаты приняли рекомендации по устранению экономических барьеров 14:35
На Ставрополье за месяц собрали 15,5 млн рублей курортного сбора 14:34
В Израиле нашли 1000-летний амулет 14:32
В России стартовали продажи обновленного Nissan Juke 14:28
Фото: Рианне пришлось весь вечер ловить выскакивающую из платья грудь 14:27
На станции Черусти с рельсов сошли пять вагонов с углем 14:23
Президент Южной Кореи 21 июня выступит в Госдуме 14:22
В Волгограде выписали последнюю пострадавшую в ЧП с катамараном 14:17
Клиентам Polar Tour придется самостоятельно разбираться с туроператором 14:14
Песков прокомментировал давние слова Путина о пенсионном возрасте 14:13
В Петербурге разработали карту идеальных маршрутов в городах ЧМ-2018 14:12
Федор Конюхов покажет сыну Арктику с борта ледокола 14:11
Беларусь и Китай будут сотрудничать в области интеллектуальных электросетей 14:10
Си Цзиньпин пожелал удачи российской сборной 14:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Португалия - Испания. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
Португалия - Испания. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
15.06.2018 14:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Волгограде похоронили капитана столкнувшегося с баржей катамарана

Текст: Алена Ларина (Волгоград)

В Волгограде прошли похороны Дмитрия Хахалева, который в ночь на 12 июня стоял за штурвалом затонувшего на Волге катамарана. Об этом сообщили в городской ритуальной службе.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области
В Волгограде суд арестовал владельца лодочной станции

В результате столкновения судов погибли 11 человек, в том числе девушка-подросток. Пять пассажиров остались живы, трое из них получили травмы.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным следствия, виновником трагедии был капитан катамарана. Задержан владелец лодочной станции. Расследование дела продолжается.

Главное сегодня

Закон о повышении пенсионного возраста будет принят после дискуссии
МИД: РФ получает сигналы о смягчении позиции в отношении Сирии
Новые тарифы на ОСАГО: как изменится стоимость полиса
Клиентам Polar Tour придется самостоятельно разбираться с туроператором
ЦИК: Итоги довыборов в Госдуму будут известны к 13 сентября