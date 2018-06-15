В Волгограде похоронили капитана столкнувшегося с баржей катамарана

В Волгограде прошли похороны Дмитрия Хахалева, который в ночь на 12 июня стоял за штурвалом затонувшего на Волге катамарана. Об этом сообщили в городской ритуальной службе.

В результате столкновения судов погибли 11 человек, в том числе девушка-подросток. Пять пассажиров остались живы, трое из них получили травмы.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным следствия, виновником трагедии был капитан катамарана. Задержан владелец лодочной станции. Расследование дела продолжается.