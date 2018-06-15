Болельщик из Каира признался в любви к России
Сегодня состоится встреча футбольных команд Египта и Уругвая - соперников сборной России по группе А на чемпионате мира-2018. Это будет первый матч турнира, который пройдет в Екатеринбурге. А накануне корреспондент "РГ" пообщалась с прилетевшим специально на игру любимой команды жителем Каира.
Болельщики начали прибывать в столицу Среднего Урала за несколько дней до игры. Они активно поддерживают свои команды: повсюду на улицах - флаги Египта и Уругвая, национальная символика, слышны подбадривающие кричалки и звуки дудок.
Валид Сами приехал в Россию из Каира, чтобы поддержать свою страну на ЧМ. Для национальной сборной Египта эта игра особенно важна - впервые за 28 лет они участвуют в финальной стадии чемпионата. Они выступят перед тысячами русских поклонников футбола и, как отмечает Валид, это будет для них хорошим опытом.
- Нам не удавалось дойти до финальной стадии с чемпионата 1990 года в Италии. Это правда. Но в этом году мы показали себя лучше. У нас команде хорошие игроки, такие, как Мохаммед Салах. Это удивительный человек. Я могу гордиться, что нахожусь здесь. Надеюсь, что нам удастся победить завтра, - говорит Валид.
Молодой человек в России второй раз: он уже бывал в Москве, но тогда это была короткая 30-часовая поездка. Теперь у него есть больше времени, чтобы узнать нашу страну лучше.
Валид пока не успел в полной мере познакомиться с Екатеринбургом, но признается, что столица Среднего Урала ему понравилась. По его словам, это красивый, небольшой и тихий город, и это является несомненным достоинством. "Хотя я могу и ошибаться", - смеется он.
Отметил гость из Каира и хорошую организацию чемпионата в Екатеринбурге. Больше всего ему понравилась работа волонтеров: они всегда готовы напомнить о чем-то важном и помочь, если это будет необходимо.
"РГ" встретилась с Валидом во время матча Россия - Саудовская Аравия в одной из точек просмотра трансляции на улице Вайнера. Он рассказал, что во время игры болел за российскую сборную.
- Мы любим Россию. У нас есть общая история, и мы поддерживаем дружественные отношения с вашей страной, - говорит он. - Люди здесь дружелюбные и милые. Даже если они не знают идеально английский язык, мы все равно можем с ними общаться. Это то, что мне больше всего запомнится во время моего пребывания в Екатеринбурге, в России.
Матч между сборными Египта и Уругвая состоится в пятницу и начнется в 15:00 по московскому времени. "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
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