Болельщик из Каира признался в любви к России

Болельщики начали прибывать в столицу Среднего Урала за несколько дней до игры. Они активно поддерживают свои команды: повсюду на улицах - флаги Египта и Уругвая, национальная символика, слышны подбадривающие кричалки и звуки дудок.

Валид Сами приехал в Россию из Каира, чтобы поддержать свою страну на ЧМ. Для национальной сборной Египта эта игра особенно важна - впервые за 28 лет они участвуют в финальной стадии чемпионата. Они выступят перед тысячами русских поклонников футбола и, как отмечает Валид, это будет для них хорошим опытом.

- Нам не удавалось дойти до финальной стадии с чемпионата 1990 года в Италии. Это правда. Но в этом году мы показали себя лучше. У нас команде хорошие игроки, такие, как Мохаммед Салах. Это удивительный человек. Я могу гордиться, что нахожусь здесь. Надеюсь, что нам удастся победить завтра, - говорит Валид.

Молодой человек в России второй раз: он уже бывал в Москве, но тогда это была короткая 30-часовая поездка. Теперь у него есть больше времени, чтобы узнать нашу страну лучше.

Валид пока не успел в полной мере познакомиться с Екатеринбургом, но признается, что столица Среднего Урала ему понравилась. По его словам, это красивый, небольшой и тихий город, и это является несомненным достоинством. "Хотя я могу и ошибаться", - смеется он.

Отметил гость из Каира и хорошую организацию чемпионата в Екатеринбурге. Больше всего ему понравилась работа волонтеров: они всегда готовы напомнить о чем-то важном и помочь, если это будет необходимо.

"РГ" встретилась с Валидом во время матча Россия - Саудовская Аравия в одной из точек просмотра трансляции на улице Вайнера. Он рассказал, что во время игры болел за российскую сборную.

- Мы любим Россию. У нас есть общая история, и мы поддерживаем дружественные отношения с вашей страной, - говорит он. - Люди здесь дружелюбные и милые. Даже если они не знают идеально английский язык, мы все равно можем с ними общаться. Это то, что мне больше всего запомнится во время моего пребывания в Екатеринбурге, в России.

Матч между сборными Египта и Уругвая состоится в пятницу и начнется в 15:00 по московскому времени. "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.