Роналду догнал Пушкаша в списке лучших бомбардиров европейских сборных

Португалец Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче чемпионата мира с Испанией (3:3). Форвард "Реала" забил 84-й мяч за национальную команду и догнал венгерского нападающего Ференца Пушкаша, у которого столько же голов за сборную.

Роналду и Пушкаш делят первое место в списке лучших бомбардиров в истории европейских сборных. Больше их в мире в составе национальной команды забил лишь иранец Али Даеи (109).

Также Роналду повторил достижение легендарного бразильца Пеле, забив на четырех чемпионатах мира. Ранее он отличился в 2006, 2010 и 2014 году. На всех турнирах он забивал по одному мячу.