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15.06.2018 23:34
Рубрика: Спорт

Роналду догнал Пушкаша в списке лучших бомбардиров европейских сборных

Текст: Артур Нанян

Португалец Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче чемпионата мира с Испанией (3:3). Форвард "Реала" забил 84-й мяч за национальную команду и догнал венгерского нападающего Ференца Пушкаша, у которого столько же голов за сборную.

Роналду и Пушкаш делят первое место в списке лучших бомбардиров в истории европейских сборных. Больше их в мире в составе национальной команды забил лишь иранец Али Даеи (109).

Также Роналду повторил достижение легендарного бразильца Пеле, забив на четырех чемпионатах мира. Ранее он отличился в 2006, 2010 и 2014 году. На всех турнирах он забивал по одному мячу.

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