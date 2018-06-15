Хет-трик Роналду принес Португалии ничью в матче с Испанией

Любопытно, но несмотря на то, что соседи по Пиренейскому полуострову прекрасно знают друг друга, это был лишь второй их матч в рамках чемпионата мира. Впервые испанцы и португальцы сыграли в одной восьмой финала ЧМ-2010 в ЮАР, и тогда фортуна улыбнулась "красной фурии" (1:0).

Всего же до этой встречи две сборные встречались друг с другом 35 раз, и 16 раз в этих матчах побеждала Испания, а вот португальцы одержали лишь шесть побед.

Перед матчем испанцы, несмотря на прогнозы букмекеров, которые прогнозировали им победу, оказались в сложном положении. За два дня до старта был уволен главный тренер "Красной фурии" Хулен Лопетеги, который очень не вовремя решил возглавить мадридский "Реал". В качестве замены федерация футбола Испании использовала легендарного защитника Фернандо Йерро.

Замечательный в прошлом футболист на предматчевой пресс-конференции признался, что совершенно не готов давать какие либо прогнозы:

- Для меня все было неожиданно. И звонок из федерации и отставка и будущее. Знаю одно - Португалия является действующим чемпионом Европы и у них хватает игроков, кроме Криштиану Роналду, чтобы испортить нам настроение. Но у нас есть характер и желание доказать, что Испания лучшая команда в мире. Но любому результату буду рад.

Йерро как в воду глядел.. то ли знал, то ли чувствовал. Но все началось совсем не так, как предполагал наставник "Красной фурии". Несмотря на то, что испанцы выглядели на поле "Фишта" гораздо более интересными, после первого тайма счет на табло был 2:1 в пользу Португалии.

Уже на четвертой минуте матча Криштиану Роналду забил свой первый мяч на ЧМ-2018, реализовав пенальти. Бодрый первый тайм порадовал болельщиков голевыми моментами. На 23-й минуте испанцы счет сравняли. Диего Коста хорошо поборолся за мяч, обыграл двух защитников и отправил мяч в сетку ворот португальцев - 1:1. Но Криштиану Роналду не зря говорил перед матчем, что очень хочет выиграть очередной "Золотой мяч" лучшему игроку мира. На 43-й минуте Криштиану ударил из-за пределов штрафной. Голкипер испанцев Де Хеа совершил ошибку и на перерыв команды ушли при счете - 2:1 в пользу "европейских бразильцев".

Второй тайм перевернул все с ног на голову. На 54-й минуте Диего Коста после розыгрыша штрафного счет сравнял - 2:2!

А через четыре минуты великолепный удар Начо Фернандеса вывел испанцев вперед - 3:2!

Да, португальцы старались отыграться. И за две минуты до конца матча им это удалось. Вновь великолепен был Роналду, который со штрафного "положил" мяч в девятку ворот Де Хеа - 3:3! Больше счет на табло стадиона "Фишт" не менялся, а Криштиану Роналду оформил первый на ЧМ-2018 хет-трик.