Роналду забил первый гол с пенальти на чемпионате мира-2018

Лидер португальской сборной Криштиану Роналду реализовал первый пенальти на чемпионате мира в России. Сделал это форвард "Реала" в матче с Испанией.

Сам же Роналду и заработал пенальти. Криштиану ворвался в чужую штрафную, где португальца сбил его одноклубник Начо. Рефери Джанлука Рокки сразу же указал на "точку", и Роналду не промахнулся - 1:0.

К слову, сегодняшний матч стал 151-м для Криштиану за сборную. В Европе больше него сыграли только Джанлуиджи Буффон, Икер Касильяс, Мартин Рейм и капитан испанской национальной команды Серхио Рамос. Также добавим, что Роналду впервые в карьере забил Испании.