Роналду забил первый гол с пенальти на чемпионате мира-2018
Лидер португальской сборной Криштиану Роналду реализовал первый пенальти на чемпионате мира в России. Сделал это форвард "Реала" в матче с Испанией.
Сам же Роналду и заработал пенальти. Криштиану ворвался в чужую штрафную, где португальца сбил его одноклубник Начо. Рефери Джанлука Рокки сразу же указал на "точку", и Роналду не промахнулся - 1:0.
К слову, сегодняшний матч стал 151-м для Криштиану за сборную. В Европе больше него сыграли только Джанлуиджи Буффон, Икер Касильяс, Мартин Рейм и капитан испанской национальной команды Серхио Рамос. Также добавим, что Роналду впервые в карьере забил Испании.
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