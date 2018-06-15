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15.06.2018 04:58
Рубрика: Спорт

Саудовских футболистов накажут за проигрыш россиянам

Футболисты сборной Саудовской Аравии будут подвергнуты дисциплинарному взысканию за провал в матче с командой России. Напомним, игра на стадионе "Лужники" завершилась со счетом 5:0.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
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"Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровня нашей подготовки. Несколько игроков получат взыскание ", - заявил глава федерации футбола королевства Адель Иззат. Он отметил, что в ходе подготовки одной из задач было преодоление страха перед сильными командами при игре на их территории.

А глава национального комитета по спорту Турки Аль аш-Шейха рассказал, что был заключен контракт с лучшей командой тренеров, но это не помогло. "К сожалению, это все, на что оказалось способно это поколение. Игроки очернили мое лицо, я потерпел полный провал", - цитирует ТАСС представителя Саудовской Аравии.

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