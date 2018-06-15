Трамп: Мы поладили с Ким Чен Ыном, а Обама был готов объявить КНДР войну

Американский президент Дональд Трамп рассказал телеканалу "Fox News", что у него установились хорошие отношения с главой КНДР Ким Чен Ыном

"Мы очень хорошо поладили, у нас установилось взаимопонимание", - сказал Трамп про северокорейского лидера.

Глава США также поделился деталями состоявшегося в преддверии передачи власти разговора со своим предшественником Бараком Обамой. "Когда я говорил с президентом Обамой, он, по существу, был готов вступить в войну с Северной Кореей", - отметил Трамп.

Напомним, что 12 июня в Сингапуре состоялся исторический саммит с участием Трампа и Ким Чен Ына. По результатам встречи лидеры двух государств подписали совместный документ, который, как сообщается, направлен на денуклеаризацию Корейского полуострова и постепенное снятие напряженности в регионе.