Видео: Самое высокое здание мира окрасили в цвета российского флага

Самое высокое здание мира - небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае - был окрашен в цвета российского флага. Таким замысловатым образом жителям и гостям города сообщили о победе сборной России над Саудовской Аравией в матче открытия чемпионата мира по футболу-2018.

Наша команда минувшем вечером разгромила соперников со счетом 5:0 - дубль оформил Денис Черышев, еще по голу на счету Юрия Газинского, Артема Дзюбы и Александра Головина. Этот счет также появился на фасаде Бурдж-Халифа. Пресс-служба небоскреба подчеркивает, что подобным образом будет сообщаться результат каждого матча мирового первенства.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Матчи турнира пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. Следующим соперником нашей национальной команды станет сборная Египта - эта игра состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. А 25 июня в Самаре подопечные Станислава Черчесова сыграют с командой Уругвая.