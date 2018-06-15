Видео: Самое высокое здание мира окрасили в цвета российского флага
Самое высокое здание мира - небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае - был окрашен в цвета российского флага. Таким замысловатым образом жителям и гостям города сообщили о победе сборной России над Саудовской Аравией в матче открытия чемпионата мира по футболу-2018.
Наша команда минувшем вечером разгромила соперников со счетом 5:0 - дубль оформил Денис Черышев, еще по голу на счету Юрия Газинского, Артема Дзюбы и Александра Головина. Этот счет также появился на фасаде Бурдж-Халифа. Пресс-служба небоскреба подчеркивает, что подобным образом будет сообщаться результат каждого матча мирового первенства.
Чемпионат мира продлится до 15 июля. Матчи турнира пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. Следующим соперником нашей национальной команды станет сборная Египта - эта игра состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. А 25 июня в Самаре подопечные Станислава Черчесова сыграют с командой Уругвая.
Победа России на первом матче ЧМ-2018 вызвала бурю в Сети 12:21
Сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия чемпионата мира. Социальные сети отреагировали на победу нашей команды огромным количеством постов - как хвалебных, так и шуточных
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Сегодня на стадионе "Фишт" в Сочи состоится матч между топ-сборными. На групповом этапе чемпионата мира-2018 сборная Португалии сыграет с Испанией. "РГ" проведет онлайн-трансляцию матча
Сборная России стартовала на ЧМ-2018 с крупной победы 14.06.2018
Сборная России стартовала на домашнем чемпионате мира по футболу с крупной победы над командой Саудовской Аравии - 5:0. Лучшим игроком матча открытия признан Денис Черышев, оформивший дубль
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