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15 июня 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7592 (129)

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 14 июня 2018 г. N 162/1323-7 г. Москва"О назначении дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам"

Опубликован 15 июня 2018 г.

Комментарии Российской Газеты

ЦИК назначил дополнительные выборы в Госдуму

В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, избранных по одномандатным избирательным округам Саратовская область - Саратовский одномандатный избирательный округ N 163, Тверская область - Заволжский одномандатный избирательный округ N 180, Саратовская область - Балашовский одномандатный избирательный округ N 165, Нижегородская область - Нижегородский одномандатный избирательный округ N 129, Калининградская область - Центральный одномандатный избирательный округ N 98, Амурская область - Амурский одномандатный избирательный округ N 71, Самарская область - Самарский одномандатный избирательный округ N 158, руководствуясь пунктом 29 статьи 27 и статьей 97 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Назначить на 9 сентября 2018 года в одномандатных избирательных округах Амурская область - Амурский одномандатный избирательный округ N 71, Калининградская область - Центральный одномандатный избирательный округ N 98, Нижегородская область - Нижегородский одномандатный избирательный округ N 129, Самарская область - Самарский одномандатный избирательный округ N 158, Саратовская область - Саратовский одномандатный избирательный округ N 163, Саратовская область - Балашовский одномандатный избирательный округ N 165, Тверская область - Заволжский одномандатный избирательный округ N 180 дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам.

2. Принять к сведению, что полномочия окружных избирательных комиссий по одномандатным избирательным округам, перечисленным в пункте 1 настоящего постановления, осуществляются следующими избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации: Избирательной комиссией Амурской области, Избирательной комиссией Калининградской области, Избирательной комиссией Нижегородской области, Избирательной комиссией Самарской области, Избирательной комиссией Саратовской области, Избирательной комиссией Тверской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации", а также направить в "Российскую газету" для официального опубликования.

Заместитель Председателя

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Н. Булаев

Секретарь

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

М. Гришина