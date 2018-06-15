Закон о повышении пенсионного возраста будет принят после дискуссии

Затягивать с повышением пенсионного возраста не стоит, вариант, предложенный правительством может быть оформлен в качестве закона уже в сентябре этого года. Такое мнение высказала журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос "РГ".

Глава Совфеда считает, что инициатива кабмина появилась в нужное время, поскольку экономическая целесообразность повышения пенсионного возраста очевидна. "Сделать этот шаг заставляет сложившаяся демографическая ситуация: по прогнозам, к 2030 году будет половина населения пожилого возраста. Мы не можем оставить это следующим поколениям", - отметила сенатор.

Главное, что предложенный вариант не носит шокового характера, есть длинный переходный период: 16 лет для женщин и 10 лет для мужчин, продолжила она. "Это абсолютно приемлемо, это самый мягкий сценарий, который можно было придумать", - считает председатель верхней палаты парламента.

Матвиенко также заявила, что дискуссия по предложенной правительством реформе будет продолжена: после внесения в Госдуму законопроект отправится в регионы, которые вольны дать на него любой отзыв. При этом, подчеркнула она, гражданам должны быть даны самые подробные разъяснения о содержании реформы.

Отвечая на вопрос о сроках законодательного оформления пенсионной реформы, глава Совфеда заявила, что "закон может быть окончательно принят парламентом в сентябре-октябре, то есть до конца года". "У нас нет больше времени откладывать эти решения, их нужно обязательно принимать", - заключила она.