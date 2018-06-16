Хорватия - Нигерия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

В Калининграде в рамках чемпионата мира по футболу состоится матч между сборными Хорватии и Нигерии.

Эти команды вместе с Аргентиной и Исландией являются участниками группы D.

Хорваты пробились в финальную часть турнира благодаря победе в стыковых матчах. Команда заняла второе место в группе I, уступив, кстати, первую строчку Исландии. В стыках Хорватия по сумме двух матчей одолела Грецию. Сборная четыре раза в своей истории принимала участие в финальных турнирах ЧМ. Лучшим результатом стал ее дебют на мировых первенствах в 1998 году, когда эта команда выиграла бронзовые медали.

Нигерия, в свою очередь, в финале отбора от Африканской конфедерации футбола стала первой в своей группе и вышла на чемпионат мира. Футболисты пять раз играли в финальной части ЧМ. Их высшее достижение - выход в 1/8 финала в 1994, 1998, 2014 годах.

Ранее между собой "шашечные" и "суперорлы" еще ни разу не играли. Очень сложно отдать предпочтение той или иной команде в этом противостоянии, учитывая тот факт, что в группе D развернется ожесточенная борьба за два первых места, и каждое очко будет иметь значение.

Этот матч будет судить бразилец Сандро Риччи. Его помощники - Эмерсон Де Карвальо и Марсело ван Гассе (Бразилия). Четвертый арбитр и запасной дополнительный ассистент - Антонио Матеу и Пау Себриан (Испания).

Текстовая онлайн-трансляция матча Хорватия - Нигерия начнется в 22.00 по московскому времени.