Франция - Австралия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Сегодня на "Казань Арене" в борьбу на чемпионате мира вступит сборная Франции. Один из главных фаворитов турнира сыграет с Австралией.

"Трехцветные" прошли отбор на ЧМ-2018 очень уверенно, несмотря на непростую группу А. Они заняли первое место в компании со сборными Швеции, Нидерландов, Болгарии, Беларуси и Люксембурга.

Для Австралии попадание на чемпионат мира - уже достижение. Им непросто далась квалификация и пришлось играть в стыковых матчах.

В последний раз французы встречались с австралийцами в 2013 году в товарищеском матче. Тогда "трехцветные" разгромили соперника со счетом 6:0.

Конечно, фаворит в сегодняшнем матче очевиден. Но учитывая невероятную целеустремленность австралийцев, нельзя исключать сюрпризов.

Онлайн-трансляция матча Франция - Австралия начнется 16 июня в 13:00 по московскому времени.