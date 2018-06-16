Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Календарь/Результаты Участники Стадионы
16.06.2018 20:45
Рубрика: Спорт

Главный тренер сборной Бразилии: Неймар пока не готов на 100 процентов

Бразильская суперзвезда Неймар может диктовать свои условия во французском "Пари Сен-Жермен", да где угодно, но только не в сборной. Там привилегия быть абсолютным авторитетом принадлежит главному тренеру пентакампеонов Тите. Почувствовать невероятную харизму наставника бразильцев можно было на пресс-конференции перед стартовым матчем "селесао" против швейцарцев, который пройдет завтра на "Ростов-Арене".
Текст: Илья Соболев

Популярность Тите у игроков, болельщиков и специалистов возникла не на пустом месте. После трагического домашнего ЧМ-2014, когда хозяева турнира были разгромлены в полуфинале Германией со счетом 1:7, сборная Бразилии оказалась в руинах. Тите стал тем человеком, который вернул пятикратным чемпионам мира уверенность в своих силах. Сначала он выиграл "золото" Рио-2016 с олимпийской сборной, а затем возглавил и основную команду страны. Итог: 21 матч и лишь одно поражение.

- Я не согласен, что меня все любят, - замотал головой специалист, когда один из журналистов обрушил на Тите целую гору комплиментов. - Меня многие не любят, многим не нравится мой стиль работы. И я у меня не со всеми идеальные отношения. Некоторых я не переношу по-человечески. Но у меня группа людей с разными характерами, которых я должен подчинить одной цели.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Лионель Месси: Мы сделали все возможное и заслужили победу

Влияние главного на сборную подтвердил и Марсело, ставший капитаном команды, пока Неймар три месяца восстанавливался после травмы.

- Не раз говорил, что Тите изменил лицо сборной. Но не хочу его перехваливать. Сейчас для нас важно добиться поставленной цели. Есть ли у меня психологическая травма с домашнего ЧМ-2014? Если бы была, я бы уже закончил с футболом. Я предпочитаю двигаться дальше, ставить перед собой новые цели. Даже когда происходит что-то хорошее, я стараюсь не забывать о том, к чему стремлюсь.

Впрочем, Марсело приходилось включать микрофон не так часто, как его наставнику. Причем подчас выступление Тите превращалось в тирады проповедника. Недаром, специалист известен своей религиозностью.

"Я всегда молюсь", - подтвердил на пресс-конференции бразилец. Иногда Тите входил в такой раж, что за ним не успевали синхронные переводчики. Но несколько любопытных фактов из уст Тите все-таки удалось уловить.

В каком состоянии находится Неймар?

Тите: Изначально у него прекрасные физические данные, фантастические скоростные качества. Но пока Неймар не готов на все сто процентов.

Вот-вот сборная Бразилии начнет выступление на чемпионате мира. Вы хорошо спите? Вам не требуется снотворное?

Фото: REUTERS/ Hannah McKay
Криштиану торжествует. Ловчев - о феноменальном Роналду

Тите: Я никаких лекарств не принимаю. Я пережил 8-9 операций в свое время. Я стараюсь справляться со своей человеческой, эмоциональной стороной. Конечно, мандраж есть. В такие моменты я стараюсь фокусироваться на главном. Надеюсь, мы сумеем продемонстрировать все то, чем были хороши на протяжении отборочного турнира.

В Бразилии привыкли судить сборную простым образом: если Кубок есть - хорошо, нет - это провал…

Тите: Я не совсем с вами соглашусь. Сегодня люди более справедливо относятся к нам. Кубок кубком, но есть еще и хорошая игра. И люди уже научились это оценивать. С течением времени они понимают, что мы играли неплохо. Взять тот же матч с Боливией в квалификации. Мы его не выиграли, но играли здорово, были самими собой. Это то, к ему надо стремиться.

Насколько важен матч со Швейцарией, учитывая, что это стартовая игра на турнире?

Тите: Психологически очень важно победить. Встреча будет непростой, но нам важно не потерять самообладание.

Новости чемпионата
Видео: Марадоне не нашлось места в микроавтобусе после матча ЧМ-2018 19:32
"Ливерпуль" заявил о готовности Салаха сыграть с Россией 18:51
Сборная Швейцарии из-за жары в Ростове сократила тренировку 18:10
Месси не забил пенальти в ворота Исландии 17:30
Уругвайцы и египтяне полюбили уральские пельмени 17:22
Датчане обыграли Перу в матче ЧМ-2018 21:06

Датчане обыграли Перу в матче ЧМ-2018 21:06

Сборная Дании одержала победу над командой Перу со счетом 1:0 в матче группового этапа чемпионата мира на стадионе в Саранске. Единственный гол на 59-й минуте забил нападающий Юссуф Поульсен

Вратарь сборной Исландии: Я заранее готовился к пенальти от Месси 20:55

Вратарь сборной Исландии: Я заранее готовился к пенальти от Месси 20:55

Лучшим игроком матча Аргентина - Исландия был признан вратарь исландской сборной Ханнес Халдорсон. На 64-й минуте он отразил пенальти в исполнении Лионеля Месси. 34-летний голкипер признался после матча, что был готов к этому

Лионель Месси: Мы сделали все возможное и заслужили победу 20:22

Лионель Месси: Мы сделали все возможное и заслужили победу 20:22

Футболистам сборной Аргентины было сложно преодолеть оборону соперника в матче чемпионата мира против Исландии. Об этом заявил капитан аргентинцев Лионель Месси. Он также отметил, что его команда заслужила победу

Аргентинцы не смогли обыграть Исландию 19:01

Аргентинцы не смогли обыграть Исландию 19:01

На чемпионате мира по футболу первая сенсация. Сборные Аргентины и Исландии на стадионе "Спартак" в Москве сыграли вничью - 1:1. Лионель Месси упустил возможность принести победу фаворитам, не забив пенальти во втором тайме