Главный тренер сборной Бразилии: Неймар пока не готов на 100 процентов

Популярность Тите у игроков, болельщиков и специалистов возникла не на пустом месте. После трагического домашнего ЧМ-2014, когда хозяева турнира были разгромлены в полуфинале Германией со счетом 1:7, сборная Бразилии оказалась в руинах. Тите стал тем человеком, который вернул пятикратным чемпионам мира уверенность в своих силах. Сначала он выиграл "золото" Рио-2016 с олимпийской сборной, а затем возглавил и основную команду страны. Итог: 21 матч и лишь одно поражение.

- Я не согласен, что меня все любят, - замотал головой специалист, когда один из журналистов обрушил на Тите целую гору комплиментов. - Меня многие не любят, многим не нравится мой стиль работы. И я у меня не со всеми идеальные отношения. Некоторых я не переношу по-человечески. Но у меня группа людей с разными характерами, которых я должен подчинить одной цели.

Влияние главного на сборную подтвердил и Марсело, ставший капитаном команды, пока Неймар три месяца восстанавливался после травмы.

- Не раз говорил, что Тите изменил лицо сборной. Но не хочу его перехваливать. Сейчас для нас важно добиться поставленной цели. Есть ли у меня психологическая травма с домашнего ЧМ-2014? Если бы была, я бы уже закончил с футболом. Я предпочитаю двигаться дальше, ставить перед собой новые цели. Даже когда происходит что-то хорошее, я стараюсь не забывать о том, к чему стремлюсь.

Впрочем, Марсело приходилось включать микрофон не так часто, как его наставнику. Причем подчас выступление Тите превращалось в тирады проповедника. Недаром, специалист известен своей религиозностью.

"Я всегда молюсь", - подтвердил на пресс-конференции бразилец. Иногда Тите входил в такой раж, что за ним не успевали синхронные переводчики. Но несколько любопытных фактов из уст Тите все-таки удалось уловить.

В каком состоянии находится Неймар?

Тите: Изначально у него прекрасные физические данные, фантастические скоростные качества. Но пока Неймар не готов на все сто процентов.

Вот-вот сборная Бразилии начнет выступление на чемпионате мира. Вы хорошо спите? Вам не требуется снотворное?

Тите: Я никаких лекарств не принимаю. Я пережил 8-9 операций в свое время. Я стараюсь справляться со своей человеческой, эмоциональной стороной. Конечно, мандраж есть. В такие моменты я стараюсь фокусироваться на главном. Надеюсь, мы сумеем продемонстрировать все то, чем были хороши на протяжении отборочного турнира.

В Бразилии привыкли судить сборную простым образом: если Кубок есть - хорошо, нет - это провал…

Тите: Я не совсем с вами соглашусь. Сегодня люди более справедливо относятся к нам. Кубок кубком, но есть еще и хорошая игра. И люди уже научились это оценивать. С течением времени они понимают, что мы играли неплохо. Взять тот же матч с Боливией в квалификации. Мы его не выиграли, но играли здорово, были самими собой. Это то, к ему надо стремиться.

Насколько важен матч со Швейцарией, учитывая, что это стартовая игра на турнире?

Тите: Психологически очень важно победить. Встреча будет непростой, но нам важно не потерять самообладание.