Лионель Месси: Мы сделали все возможное и заслужили победу

Чемпионат мира в России начался для одной из главных звезд мирового футбола не лучшим образом. Лионель Месси во втором тайме не смог забить пенальти в ворота Исландии, и в итоге Аргентина сыграла лишь вничью - 1:1. Неудивительно, что после матча Лео выглядел расстроенным.

Лионель, как прокомментируете незабитый вами пенальти?

Лионель Месси: Естественно, тот факт, что я ошибся и не смог забить в этом моменте меня очень расстроил. Это был отличный шанс выйти вперед и добиться победы.

У Аргентины и после этого было достаточно времени, чтобы дожать Исландию. Что не получилось?

Лионель Месси: Мы сделали все возможное, но они очень хорошо закрылись и не давали нам проникнуть в их штрафную, не дали пространства, чтобы пройти. Мы попробовали увеличить скорости сначала на одном фланге, затем на другом, но ничего не получалось. Они очень хорошо оборонялись.

В целом результат справедлив?

Лионель Месси: Мы достаточно быстро забили первый гол, но им повезло практически сразу же отыграться и сравнять счет. Я считаю, что мы заслужили победу в этом матче. Конечно, мы не ожидали такого результата, но это только начало чемпионата, первая игра. Как показали другие матчи, большинство из которых прошли в равной борьбе, на этом мундиале очень ровный уровень команд.

Что дальше?

Лионель Месси: Надо продолжать расти и прогрессировать. Будем тренироваться и работать с таким же энтузиазмом и волей. Сейчас нам нужно отдохнуть, а уже завтра будем готовиться к следующему матчу с Хорватией.

Как вам атмосфера на стадионе? У Аргентины была потрясающая поддержка.

Лионель Месси: Если честно, я ожидал такое количество аргентинцев на трибунах. Меня заранее предупреждали о том, что в Россию наших поклонников приехало очень много. Конечно, я рад, что столько людей болеет за нас здесь.