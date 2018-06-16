Месси не забил пенальти в ворота Исландии
Аргентинский нападающий Лионель Месси не смог забить пенальти в ворота сборной Исландии в матче ЧМ-2018. Его удар отразил вратарь Халдорссон.
Польский арбитр Шимон Марциняк назначил 11-метровый на 63-й минуте, причем это решение не выглядело однозначным.
Многим показалось, что Серхио Агуэро упал в чужой штрафной скорее по собственной инициативе, чем от контакта с защитником. Но рефери никакие протесты исландцев даже слушать не стал, и уверенно указал на "точку".
Бить пенальти отправился капитан аргентинцев Лионель Месси. Но вратарь Халдорссон угадал направление удара, прыгнул вправо и мяч отбил. Таким образом, счет на табло остался равным - 1:1.
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