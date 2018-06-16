Аргентина - Исландия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Домашняя арена московского "Спартака" примет один из самых долгожданных матчей группового этапа ЧМ-2018. Сегодня Аргентина встретится с Исландией.

Викинги произвели фурор на Евро-2016, выйдя в четвертьфинал. Зрителей во всем мире покорила самоотдача команды и антураж исландских матчей. Многие помнят громоподобную поддержку, которую исландцам оказывали их болельщики. Позднее, внушительное "Ху" стали кричать не только в Исландии, но и на стадионах ведущих европейских чемпионатов.

Можно не сомневаться, что в России викинги намерены минимум повторить свой успех. Чемпионат мира не обходится без открытий. Почему бы сборной Исландии не сыграть, например, в полуфинале. Группа досталась убийственная - Аргентина, Нигерия и Хорватия, хотя скандинавов вряд ли напугать такими пустяками.

А вот кто действительно напряжен, так это Аргентина во главе с Месси. Для лучшего футболиста мира это, вероятнее всего, последний шанс выиграть первенство планеты. Страшно сказать, но на счету Лео всего один титул на уровне сборной - золото Олимпиады-2008. Финал ЧМ-2014 и три финала Кубка Америки Месси проиграл.

Аргентинцы всегда тяжело начинают крупные турниры. 4 года назад в стартовом матче кое-как была обыграна Босния, потом с огромными проблемами южноамериканцы одолели Нигерию и Иран. А в четырех играх плей-офф Аргентина забила лишь два гола.

В начале похода Месси за золотом придется столкнуться с неуступчивой Исландией. Рассудит соперников поляк Марчиняк. Начало игры - в 16:00 по Москве, не пропустите!