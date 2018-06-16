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Рубрика: В мире

Почему из Латвии бегут латыши и даже реэмигранты

Текст: Юрий Сизов
То, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку, предупреждал еще Гераклит в Древней Греции. Но ведь все течет - все изменяется, пытаются переубедить сегодня бывших жителей Латвии чиновники, проедавшие сотни тысяч европейской валюты в попытках вернуть разлетевшихся по миру бывших своих сограждан.

Но задачка эта не на сложение и вычитание. Здесь невозможно обойтись без азов психологии личности. Иначе, чем объяснить, например, что еще 30 лет назад население этой прибалтийской страны стремительно приближалась к трем миллионам, в Риге  подумывали о строительстве метро, а этой весной - накануне столетнего юбилея независимости - эту достойную дату смогут прочувствовать чуть больше полутора миллиона оставшихся в стране жителей. Да и среди них почти треть - люди, лишенные статуса гражданина, обозначенные в паспортах словом "алиенс", которое соседи по ЕС истолковывают двояко, как "чужеземец" или, если хотите, "инопланетянин". Так национальные патриоты первыми на континенте "прорубили окно" к вселенскому геноциду.

Фото: Depositphotos.com
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И вот теперь ежедневно на стойках регистрации в Рижском аэропорту сдают багаж, чтобы навсегда попрощаться с родными Пенатами, более пятидесяти человек. При не сложных подсчетах, констатируют обыватели, за год выстраивается очередь из эмигрантов числом в средний провинциальный городок на побережье янтарного моря. Правда, иногда некоторые из них переполняет тоска по родным местам. 

Более того, в республике был запущен проект реэмиграции, который координирует Министерство по охране окружающей среды и региональному развитию. Но, по данным исследования "Возвращение в Латвию", которые цитирует Baltnews, 40% реэмигрантов жалеют о своем решении вернуться на родину. Еще 15% не смогли прямо ответить на поставленный вопрос. Согласно социологическим опросам, молодежь и нелатышей отталкивают невозможность реализовать себя, отсутствие стабильности и достойной оплаты труда.

Центр изучения диаспоры и миграции Латвийского университета, опрашивавший вернувшихся латвийцев, установил, что 44% респондентов было очень сложно адаптироваться к жизни в республике. Наибольшие трудности возникали у тех, кто не владеет государственным языком свободно.

Четверть реэмигрантов сказали, что снова уедут из страны. Среди таких пессимистов преобладает молодежь и нелатыши. Они убедились, в частности, что на родине трудно найти хорошую работу, нет стабильности, низкие зарплаты, при этом цены сопоставимы с британскими, констатируют местные СМИ. 

"Через полгода поняла, что ничего не могу. Не могу начать там свой бизнес, потому что налоговая политика не сбалансирована. От тебя только требуют и требуют", - пожаловалась эмигрировавшая в Англию Ивета Зиле, которая трижды пыталась вернуться, но решила больше не проводить таких экспериментов.

Настораживает людей и очередная волна репрессий и откровенного террора в отношении демократических сил страны,  журналистов, активистов штаба защитников школ национальных меньшинств. Дело дошло до того, что даже трансляции российских телеканалов Чемпионата мира по футболу в общественных местах Латвии теперь будут облагаться штрафом!

Уже почти два месяца держат под стражей в Рижском централе патриота и правозащитника, профессора Александра Гапоненко, уголовные дела заведены на журналистов и на бывшего евродепутата, сопредседателя партии "Русский Союз Латвии" Татьяны Жданок.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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С открытым письмом в этой связи обратилась через СМИ к генеральному прокурору республики Эрику Калнмейерсу популярный латвийский публицист Алла Березовская. Призывая авторитетного юриста положить конец беспределу спецслужб, она предупреждает, что, по ее мнению, "если джинн полицейского тоталитаризма сейчас вырвется из бутылки, назад его загнать будет практически невозможно. Сегодня хотят задавить и запугать строптивого русского журналиста, завтра - латышского, послезавтра дойдет очередь и до прокуроров".

У обозревателей складывается впечатление, что масштабы демократических ценностей в стране сокращаются пропорционально ее демографическим перспективам. Даже по оценкам экспертов Еврокомиссии, за следующие 40 лет численность населения Латвии может сократиться еще на 30%. Пессимизм добавляют и очередные выводы, представленные латвийским ЦСУ. Согласно их данным, поток эмигрантов из Латвии не спадает.

И хотя каждый новый правительственный кабинет в Риге не забывает декларировать о своем желании найти эффективные способы для устойчивой реэмиграции, поиски эти, как правило, связаны исключительно с надеждами на кошелек из Брюсселя. Но европейские бюрократы в последние годы в аналогичных ситуациях все чаще относится к прибалтийским запросам с вежливым безразличием. Ведь спасение утопающих, как известно из похождений Остапа Бендера, дело рук самих утопающих.

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