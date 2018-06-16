Пушков: Россия снижает финансовую зависимость от США

Избавление Россией от половины государственных долговых бумаг США является логичным шагом по снижению финансовой зависимости Москвы от Вашингтона. Такое мнение высказал в Twitter член Совета Федерации Алексей Пушков.

Напомним, РФ в апреле вдвое сократила свои вложения в облигации американского правительства и опустилась в рейтинге стран-держателей этих ценных бумаг с 16-й строки на 22-ю.

"Россия снижает финансовую зависимость от США: в апреле сократила вклады в госбумаги США на 47,5 миллиарда - почти на 50 процентов. Логичное решение", - написал Пушков.