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Рубрика: Власть

Пушков: Россия снижает финансовую зависимость от США

Избавление Россией от половины государственных долговых бумаг США является логичным шагом по снижению финансовой зависимости Москвы от Вашингтона. Такое мнение высказал в Twitter член Совета Федерации Алексей Пушков.

Фото: VCG/VCG via Getty Images
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Напомним, РФ в апреле вдвое сократила свои вложения в облигации американского правительства и опустилась в рейтинге стран-держателей этих ценных бумаг с 16-й строки на 22-ю.

"Россия снижает финансовую зависимость от США: в апреле сократила вклады в госбумаги США на 47,5 миллиарда - почти на 50 процентов. Логичное решение", - написал Пушков.

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