Путин назвал Говорухина большим художником и настоящим патриотом

Президент России пришел на церемонию прощания с кинорежиссером, политическим и общественным деятелем, депутатом Госдумы Станиславом Говорухиным в Преображенской церкви храма Христа Спасителя.

Владимир Путин возложил цветы к гробу покойного и выразил соболезнования его вдове. После церемонии прощания глава государства поделился своими воспоминаниями о человеке, которого знают и любят миллионы наших граждан, прежде всего, за его творчество, за культовые фильмы.

"Мы, рядовые зрители, к коим себя относил себя всегда и я и сейчас отношу, и сейчас хотел бы сказать от их имени: когда мы смотрим на экран, мы видим игру наших любимых актеров, нас увлекает сюжет, и, как правило, мы не вспоминаем о человеке, который стоит за кадром и которого не видно, но который все это сделал. А именно он, режиссер, как дирижер большого симфонического оркестра, выбирает само произведение, он отбирает исполнителей, и прежде всего солистов, он заставляет звучать инструменты или делать выразительную паузу", - подчеркнул президент. И Говорухин умел это делать гениально и был настоящим большим художником, добавил он.

Путин близко познакомился с режиссером в конце 2011 года, когда тот возглавил его предвыборный штаб, а затем стал сопредседателем Общероссийского народного фронта. Глава государства процитировал: "Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан". "Это как раз про него, - сказал он. - И для меня было большим удовольствием и большой честью именно так, большой честью, познакомиться лично со Станиславом Сергеевичем, общаться с ним".

"Важна была как оказалось не его административная, либо даже политическая поддержка, как депутата Госдумы, - продолжил президент, - для меня была важна его моральная, нравственная поддержка, потому что он еще раз напомнил мне о том, что у нас много в стране настоящих патриотов, граждан, людей со своей собственной, твердой позицией, которые способны ее отстаивать, не руководствуясь какими-то конъюнктурными соображениями, а исходя из интересов страны, так как они это понимают".

Говорухин "был конечно человеком избранным, на нем была и с ним всегда останется, уже в другой жизни, за облаками, печать Господня, на нем она точно была и есть", подчеркнул Путин: "Его звезда будет ярко светить еще на небесах, и миллионы людей будут помнить о нем".

"И в моем сердце он останется навсегда. Я приношу искренние соболезнования его родным и близким, его друзьям, коллегам и ученикам", - заключил глава государства.