В Москве проходит прощание со Станиславом Говорухиным

В Москве проходит прощание с режиссером, депутатом Госдумы Станиславом Говорухиным, который скончался 14 июня на 83-м году жизни.

Владимир Путин пришел проститься со Станиславом Говорухиным. Президент в Преображенской церкви храма Христа Спасителя возложил бордовые розы к гробу покойного, а затем подошел к вдове Говорухина, чтобы лично выразить соболезнования.

14 июня глава государства в связи с кончиной режиссера направил телеграмму вдове Галине Говорухиной. В своем обращении он отметил, что "и в кинематографе, и на общественном поприще Станислав Сергеевич трудился с полной самоотдачей, твердо отстаивал свою творческую и гражданскую позицию, и потому по праву пользовался непререкаемым авторитетом".

С утра почтить память режиссера пришли первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, министр культуры Владимир Мединский, хирург Леонид Рошаль, кинорежиссер Карен Шахназаров, композитор Игорь Крутой, певец Александр Розенбаум, а также депутаты, деятели культуры.

Прощание продлится до 13:00. Затем состоится отпевание. Режиссер будет похоронен на Новодевичьем кладбище, передает ТАСС.