На два дня закрылся участок "голубой" линии московского метро

В Москве на два дня закрыта часть Филевской линии метро от "Киевской" до "Кунцевской".

Напомним, на ветке идет капитальный ремонт, и закрытие необходимо для работ на путях, установки шумозащитных экранов.

Пассажиры могут добраться до места назначения на компенсационных автобусах маршрута КМ, он будет работать до двух часов ночи.

Для стабильной работы автобусов на выходных действует выделенная полоса на Большой Дорогомиловской улице и Кутузовском проспекте. В обычном режиме она функционирует только по будням. В ЦОДД просят водителей внимательно следить за знаками.

Кроме того, в эти выходные на ремонт закрыты северный вестибюль "Марьино", южный "Люблино" и западный "Новогиреево", а также выход с "Третьяковской", там монтируют навес. Выйти можно через вестибюль станции "Новокузнецкая".